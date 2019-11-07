台東縣政總質詢 議員與處長白紙黑字對賭叫「阿公」
2019-11-07 10:21
聯合報 記者尤聰光
／台東縣即時報導
台東縣議會今天縣政總質詢第2天，議員許進榮針對成功鎮山坡地解編問題，與縣府農業處長許瑞貴對賭，11月底完成解編議員就要請處長一桌，12月底完成解編議員就叫處長「阿公」，並白紙黑字簽屬，過程引來議事堂一片笑聲。
許進榮表示，他當任4屆議員，剛就任第一次質詢就提出成功鎮山坡地解編可行性，但十幾年的時間過去了，問題都沒解決，要求農業處給明確答案，土地何時完成解編？並和許瑞貴對賭。
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許瑞貴掛保證表示今年底一定完成解編作業，倘若11月底完成就由議員請一桌，如果是12月底完成，他就請議員一桌。不過，許進榮可能對縣府作業保持懷疑態度，加上請桌沒意思，乾脆直接跟處長說：「如果12月完成解編作業，我就叫處長一聲阿公」。
此話一出，引起議事堂笑聲不斷，許進榮現場也準備紙板，要求許瑞貴簽名，白紙黑字表示負責承諾。
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