宜蘭鐵路高架臨門一腳不是問題 縣府：年底前報院核定

2019-11-07 10:16 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ／宜蘭即時報導



宜蘭鐵路高架化建設昨天送交通部審查時，一次就過關。雖然審查委員是有條件通過，但縣政府有信心在程序上補齊後，爭取年底以前報行政院正式核定，期待民國113年動工、119年完工。

宜蘭縣長林姿妙上午與縣府團隊跟黨籍縣議員在校舍路平交道開記者會，縣府會爭取年底以前報行政院核定，期盼民國113年動工、119年完工。 記者戴永華/攝影 分享 facebook

宜蘭縣政府從97年前縣長呂國華的任內至今，共提出鐵路高架化的可行性評估6次，都被卡在交通部鐵道局，直到最近第六次提出，一個多月前終於通過了鐵道局的大門，昨天第一次進入交通部審查委員會。

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相較於其他縣市在交通部審查時，前後審查了兩、三次，宜蘭縣政府的案子一次就過關，但最後決議是「原則同意，有條件通過」。

縣長林姿妙今天上午與縣府團隊跟黨籍縣議員在校舍路平交道開記者會。縣府表示，宜蘭跟羅東段鐵路高架長16.1公里，涵蓋全線最容易打結的宜蘭市校舍路平交道、東港路平交道及羅東中山路平交道，大部分的交通瓶頸都可以因此獲得解決，對救災救護幫助很大。

審查委員要求縣政府必須跟台鐵局針對各火車站站場的財務評估計畫，雙方達成共識之後再報請行政院正式核定。