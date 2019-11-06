基隆立委參選人宋瑋莉、蔡適應叫陣 為潛艦園區吵起來

2019-11-06 21:35 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／即時報導



台船基隆廠到底有沒有要設潛艦園區？今天因為廠長唐榮貴一席「目前無此計畫」的說法，引發基隆藍綠立委參選人宋瑋莉、蔡適應互相叫陣。宋瑋莉明天將開記者會，批民進黨說謊被抓包；蔡適應晚間發出聲明稿，台船基隆廠潛艦園區按計畫進行。

議員宋瑋莉及國民黨團市議員明天上午9時要召開聯合記者會，宋瑋莉說，民進黨說謊被抓包，經她親自詢問台船基隆廠長，廠長告知目前沒有潛艦國造計畫。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

宋瑋莉表示，執政黨為了輔選無所不用其極，動用國家資源在公家出錢主辦的勞工徵才活動上，獨厚民進黨立委蔡適應，讓蔡適應到場談選舉開支票，說潛艦園區會帶來1萬多個工作機會，已經違反行政中立法，「不公不義、國家都是他家」，明天會說清楚。

立委蔡適應今晚發出新聞稿表示，潛艦國造政策是國家暨定政策，已經在執行，所有專案與階段在立法院外交及國防委員會都是重點監督項目，包含中國國民黨在內的朝野各政黨都能掌握相關訊息。

蔡適應認為，由於基隆在地理位置、土地、廠房、機密管制等等方面都非常具有條件，因此台船總公司進行規畫將位於和平島的基隆廠作為「潛艦產業發展園區」之用，提供協力廠商生產各項零組件，完工後再透過陸路或水陸運至高雄組裝，這個模式在全球造艦大國早已是常態，台灣造船產業若要轉型，這是必經的一段路。