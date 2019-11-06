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培育科技人才 台東市新生科技中心今揭牌

2019-11-06 21:18聯合報 記者尤聰光／台東縣即時報導

台東縣政府自去年陸續成立2所科技中心，今天台東市的新生科技中心揭牌正式對外營運。縣長饒慶鈴主持揭牌儀式。她表示，科技中心的成立能提升台東縣學生科技素養。

饒慶鈴表示，新生科技中心服務區範圍將涵蓋台東市、南迴線及離島國中、小學校，讓科技資源能合作共享，達成以「開放、整合、創新」三個應用程式的施政願景。

揭牌活動有新生國小、康樂國小、武陵國小、大武國中及初鹿國中等5間學校，透過活動展示行動學習推動成果，同時邀請初鹿科技中心與長濱科技中心共同參與展覽。

縣府教育處指出，科技中心推廣內容包含3項主軸。第一項為研發課程的推廣、第二項則是場地與設備的共享、第三項主軸是辦理縣內科技領域師資的增能。

台東市新生科技中心今天揭牌正式對外營運。縣長饒慶鈴（右四）主持揭牌儀式。圖／台東...
台東市新生科技中心今天揭牌正式對外營運。縣長饒慶鈴（右四）主持揭牌儀式。圖／台東縣政府提供
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台東新生國小、康樂國小、武陵國小、大武國中及初鹿國中等5間學校，透過活動展示行動...
台東新生國小、康樂國小、武陵國小、大武國中及初鹿國中等5間學校，透過活動展示行動學習推動成果。圖／台東縣政府提供
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台東饒慶鈴南迴線

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