培育科技人才 台東市新生科技中心今揭牌
2019-11-06 21:18
聯合報 記者尤聰光
／台東縣即時報導
台東縣政府自去年陸續成立2所科技中心，今天台東市的新生科技中心揭牌正式對外營運。縣長饒慶鈴主持揭牌儀式。她表示，科技中心的成立能提升台東縣學生科技素養。
饒慶鈴表示，新生科技中心服務區範圍將涵蓋台東市、南迴線及離島國中、小學校，讓科技資源能合作共享，達成以「開放、整合、創新」三個應用程式的施政願景。
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揭牌活動有新生國小、康樂國小、武陵國小、大武國中及初鹿國中等5間學校，透過活動展示行動學習推動成果，同時邀請初鹿科技中心與長濱科技中心共同參與展覽。
縣府教育處指出，科技中心推廣內容包含3項主軸。第一項為研發課程的推廣、第二項則是場地與設備的共享、第三項主軸是辦理縣內科技領域師資的增能。
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