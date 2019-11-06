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沒台船基隆廠潛艦園區計畫？林右昌：議員問錯人了

2019-11-06 21:17聯合報 記者游明煌／即時報導

林右昌下午回應指出，執行層面的人當然不知道政策的事，潛艦國造是高度機敏、高層的事...
林右昌下午回應指出，執行層面的人當然不知道政策的事，潛艦國造是高度機敏、高層的事，廠長不知道很正常，議員問錯人了。記者游明煌／攝影
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台船評估在基隆廠設置潛艦園區，但市議會市政考察今天到廠區時，廠長唐榮貴說目前無此計畫，引發多名議員質疑市長林右昌說的只是空話。林右昌下午回應指出，執行層面的人當然不知道政策的事，潛艦國造是高度機敏、高層的事，廠長不知道很正常，議員問錯人了。

基隆市長林右昌、立委蔡適應上月一起說明台船評估基隆廠是最適合建潛艦產業園區的地方，市府會全力協助。今天基隆市議會市政考察前往台船基隆廠，廠長唐榮貴說，他也是看媒體報導才知道這件事，他向董事長查證，得到的回應是「目前沒有此計畫」，但以後如何規畫，並不清楚。

下午在議會，有關潛艦園區及有私梟走私香菸，竟被查出是從台船基隆廠走私的問題，引發議員熱烈討論。議員呂美玲說，台船要加強管理，避免以後再有走私事件。

議議長林沛祥說，像這樣是不是內神通外鬼才會發生，如答案是正確，層級到多高，報修的程序非常嚴謹，8個貨櫃私菸，如果這麼順利，如何經過重重關卡，在基隆可發生，在高雄會不會發生，未來潛艦園區會不會走私飛彈？

議員楊秀玉表示，目前為何是保全不是警察，查緝當然容易放水。議員楊石城說，走私8個貨櫃，很明顯是組織犯罪，但以前很嚴格，現在很鬆散。議員莊錦田也說，台船基隆廠長說目前無此計畫，認為要設園區根本是空話。

林右昌回應指出，執行層面的人當然不知道政策的事，潛艦國造是高度機敏，也是高層的事，廠長不知道很正常，現在還在政策形成的階段，還沒有到執行的階段，他和立委蔡適應會知道是因為蔡適應是立法院國防外交委員會的召集人，是台船董事長鄭文隆親自跟他與蔡適應說的，鄭文隆樂觀其成。

林右昌並說，議員問錯人了，他並認為，以後設置潛艦園區，軍方一定會加強各種安全，這不用多慮。

林右昌下午回應指出，執行層面的人當然不知道政策的事，潛艦國造是高度機敏、高層的事...
林右昌下午回應指出，執行層面的人當然不知道政策的事，潛艦國造是高度機敏、高層的事，廠長不知道很正常，議員問錯人了。記者游明煌／攝影
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林右昌下午回應指出，執行層面的人當然不知道政策的事，潛艦國造是高度機敏、高層的事...
林右昌下午回應指出，執行層面的人當然不知道政策的事，潛艦國造是高度機敏、高層的事，廠長不知道很正常，議員問錯人了。記者游明煌／攝影
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基隆潛艦林右昌

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