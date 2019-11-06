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宜蘭電子煙自治條例明年上路 違規最重罰5萬

2019-11-06 19:38聯合報 記者戴永華／宜蘭即時報導

有鑑於電子煙尚無明確法令規範，為避免電子煙帶來身體危害，宜蘭縣政府為強化防制電子煙危害，研擬《宜蘭縣電子煙危害防制自治條例》草案，將電子煙比照一般紙菸予以規範，並限制使用電子煙場所及擬定相關罰則等，自治條例最快明年上路。

衛生局說，有關宜蘭縣電子煙危害防制自治條例草案相關罰則，於禁菸場所吸食電子煙，處新台幣2千元以上1萬元以下罰 鍰；任何人不得供應電子煙或與電子煙相關之器物予未滿18歲者，違者處新台幣1萬元以上5萬元以下罰鍰；未滿18歲者不得使用電子煙，違者應接受電子煙防制宣導教育，若於禁菸場所吸食電子煙處新台幣2千元以上1萬元以下罰鍰。

中央正在修改菸害防制法，未來要把電子煙納入規範，宜蘭縣政府為了填補菸害防制法修法完成前的空窗期，防制電子煙對民眾，所以先訂定自治條例。

縣衛生局長徐迺維表示，電子煙有相當比例含有尼古丁之成分，仍有成癮之可能性；此外還有亞硝胺、丙二醇等有毒物質，成份複雜。且電子煙會添加許多調味成分，如水果味、甜味、薄荷味等香味，吸完後身上不會殘留菸味，使得青少年更易受誘惑而嘗試，造成其進一步染上菸瘾，並危害其健康；嚴重時更可能造成大腦永久性損害。食藥署抽驗電子煙時也發現，100%電子煙成品含有甲醛、90.3%含乙醛，這些都是致癌物，國外更發生多起電子煙自燃或爆炸事件。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

電子煙危害人體健康，宜蘭縣訂定電子煙危害防制自治條例，針對違規者開罰，該條例最快...
電子煙危害人體健康，宜蘭縣訂定電子煙危害防制自治條例，針對違規者開罰，該條例最快明年上路。圖／新北市政府提供‧本報資料照
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衛生局禁菸抽菸

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