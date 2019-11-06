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好消息！宜蘭人爭取10幾年 鐵路高架終於審查過關了

2019-11-06 17:34聯合報 記者戴永華／宜蘭即時報導

交通部下午審查宜蘭鐵路高架化建設，歷經十幾年來，終於審查過關，未來對於解決市區交...
交通部下午審查宜蘭鐵路高架化建設，歷經十幾年來，終於審查過關，未來對於解決市區交通阻隔，平衡東西城鄉發展有很大幫助。圖／縣府提供
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宜蘭人爭取十幾年的鐵路高架化建設，今天下午由交通部審查通過可行性評估報告，全案報由行政院核定；接下來由交通部進行綜合規畫，用地取得及細部設計等，順利的話民國113年動工，119年完工。

交通部審查委員會決議在宜蘭縣政府與臺灣鐵路管理局完成調整土地開發計畫後，全案直接送行政院核定。鐵路高架重大建設終於過關，對宜蘭人而言是「大好消息」。

縣長林姿妙今天帶著縣府團隊出席，感謝交通部及委員們對於鐵路高架化的支持，縣民盼了十幾年的鐵路高架終於在今天通過，期盼未來的高鐵延伸宜蘭也能盡快核定，完成宜蘭軌道建設的最後一塊拼圖。

宜蘭縣政府表示，鐵路高架計畫範圍為宜蘭至羅東段，全長約16.1公里，跨越宜蘭市、五結鄉及羅東鎮三行政區，包括宜蘭、二結、中里、羅東等四站，並將在計畫內新增一處縣政中心站，範圍內已竣工之高架鐵路長約3.7公里（校舍路以南至蘭陽溪），將以全線原地高架方式進行，總經費252億元。

完成高架化除可消除目前現有9處平交道，解決列車通過等候時間及減少交通瓶頸與安全事故，可消除前後站生活圈與交通阻隔，平衡鐵路東西城鄉發展，提高土地使用效率，形構大眾運輸導向之土地發展模式。

據了解，可行性評估今天審查通過後，將由交通部接續啟動後續綜合設計、環境影響評估等工作，宜蘭縣政府也希望中央後續能夠加速程序，儘速完成用地取得及施工作業。

宜蘭鐵道經過平交道，經常造成市區交通打結，影響救災及緊急救護，不管是官方或民間都積極爭取鐵路高架化建設，縣府最早是在民國97年第一次提出可行性評估報告，但一再被退，十幾年來前後總共送了六次，一直過不了交通部鐵道局這一關，最近一年來由行政院公共工程委員會主委吳澤成居中協商，終於出了鐵道局，今天進入交通部審查過關。

宜蘭縣長林姿妙今天帶著縣府團隊出席交通部審查會，爭取鐵路高架化建設終於審查過關，...
宜蘭縣長林姿妙今天帶著縣府團隊出席交通部審查會，爭取鐵路高架化建設終於審查過關，對宜蘭人而是個大好消息。圖／縣府提供
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行政院羅東鐵路高架化

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