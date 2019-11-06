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他9個月撿了2788公斤農藥空瓶 拿3萬元獎金

2019-11-06 16:40聯合報 記者羅建旺／宜蘭即時報導

為防農藥空瓶亂丟，汙染環境，宜蘭縣環保局推出「廢農藥空瓶回收競賽」。圖／宜蘭縣環...
為防農藥空瓶亂丟，汙染環境，宜蘭縣環保局推出「廢農藥空瓶回收競賽」。圖／宜蘭縣環保局提供
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為防農藥空瓶亂丟，汙染環境，宜蘭縣環保局推出「廢農藥空瓶回收競賽」，競賽結果出爐，今天頒獎，獲得第一名的是壯圍地區農民黃志遠，他回收多達2788公斤的廢農藥空瓶，可獲得獎金3萬元。

宜蘭縣政府環保局指出，競賽連辦第3年，今年25組隊伍參加，統計1到9月的回收的廢農藥空瓶重量，取前10名發放獎金，第1名黃志遠回收2788公斤，第2名簡金壽回收1910公斤，獲獎金2萬元，第3名羅文炳回收1540公斤，獲獎金1萬2千元。

環保局指出，民眾普遍認為廢農藥瓶空瓶內容物具有毒性而不可回收，擔心農民習慣在噴藥後隨意將廢農藥瓶丟棄，造成環境危害，環保局舉辦的「宜蘭縣廢農藥空瓶回收競賽活動」，即是希望在使用者端進行宣導廢農藥空瓶應三沖三洗後回收，一方面可掌握農民使用後的廢農藥空瓶回收流向進入回收體系，也提高了小農響應廢農藥空瓶回收的參與度。

環保局統計，競賽回收量今年從年初統計至9月30日截止，共計回收1萬1727.3公斤的廢農藥空瓶，比106年7750.83公斤、107年的9132.2公斤均成長。

環保局長黃政釧表示，廢農藥空瓶若未妥善回收，對環境、生態及人體健康危害甚鉅，落實回收刻不容緩，除辦理競賽廣為宣導並激發農民、農業體系回收習慣及回收量之外，也呼籲民眾將廢農藥空瓶三沖三洗後，送交清潔隊落實回收，共同守護宜蘭好山好水好環境。

另外，清潔隊員雖然是公務部門最基層的員工，從事的卻是最了不起的工作，帶走一般民眾不要的垃圾、廢棄物，清理街道髒汙，疏通水溝，預防災害發生等等，用雙手換來潔淨的環境，宜蘭縣政府今天在羅東龍園餐廳慶祝108年度清潔隊員節，感謝清潔隊員的辛勞與貢獻。

宜蘭縣長林姿妙同時表揚資深績優清潔隊員，獲獎者分別是：

宜蘭市吳家良、李文圻、駱秀鳳、黃金錢；羅東鎮林弨弘、黃俊杰、謝青田；蘇澳鎮林再添、陳德龍；頭城鎮宋吉祥、尤懷德；礁溪鄉吳文魁、陳俊壽、吳宜聰；壯圍鄉宋振標、林士毅；員山鄉黃錦營、吳英煌；冬山鄉楊煌仁、吳明奇；五結鄉周坤在、林錦昌；三星鄉劉宏洋、葉敏勇；大同鄉王美玲；南澳鄉江志偉。

為防農藥空瓶亂丟，汙染環境，宜蘭縣環保局推出「廢農藥空瓶回收競賽」。圖／宜蘭縣環...
為防農藥空瓶亂丟，汙染環境，宜蘭縣環保局推出「廢農藥空瓶回收競賽」。圖／宜蘭縣環保局提供
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宜蘭縣環保局推出「廢農藥空瓶回收競賽」，競賽結果出爐，今天頒獎。圖／宜蘭縣環保局...
宜蘭縣環保局推出「廢農藥空瓶回收競賽」，競賽結果出爐，今天頒獎。圖／宜蘭縣環保局提供
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農民清潔隊員

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