重啟焚化爐預算遭立委凍結 台東縣府：會北上溝通
2019-11-06 16:04中央社 台東縣6日電
環保署補助台東縣重啟焚化爐預算，遭立委凍結新台幣5000萬元。台東縣政府環保局長謝清泉表示，有必要會北上和立委溝通。
謝清泉下午接受記者訪問時表示，中午接到環保署告知預算遭凍結，可能立委林淑芬不太了解台東垃圾處理的困境，已透過環保署再和她溝通。有必要他會去立法院和立委溝通，目前還是按期程於民國111年下半年啟用焚化爐。
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台東縣議會今年9月4日通過重啟台東焚化爐預算5.6億元。其中由環保署編列新台幣4.2億元補助台東縣政府，如執行順利，最快2年半後可運轉。
立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查109年度中央政府總預算關於行政院環境保護署主管預算（公務預算）案。立委林淑芬擔心台東焚化爐啟用後西部垃圾及事業廢棄物會進入台東，最後委員會決議凍結5000萬元。
台東焚化爐14年前完成後一直未啟動使用，台東垃圾採取掩埋措施，前幾年送到屏東代燒，這幾年則改送到高雄焚燒；不過因高雄市議會反對，燒燒停停，8月間高雄市政府正式通知台東縣政府停收台東垃圾。
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