南迴屏東至台東隧道命名草埔 安朔村民有意見

2019-11-06 16:04 中央社 台東縣6日電



南迴公路拓寬工程屏東草埔至台東安朔隧道，公路總局西濱工程處命名草埔隧道。隧道北端出口的台東達仁鄉民希望命名能和台東有連結。公路單位表示，民眾如陳情會立案討論。

南迴公路拓寬工程主要分3個部分，台東市至達仁鄉安朔的的截彎取直工程、安朔至草埔隧道北端高架橋、草埔隧道。草埔隧道工程即將完工，全線預計12月20日通車。不過，台東達仁鄉安朔、森永兩地村民對「草埔隧道」的命名有意見。

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達仁鄉民代表吳明忠在臉書貼文，對即將通車的草埔隧道命名提出質疑。包括命名之初為何沒顧及雙東（屏東、台東）居民意見，尤其是居住台東森永村及安朔村居民的感受，堅持取名「草埔隧道」。再者，屏東縣出口為草埔村，但開闢這條路遭破壞的生態、傳統領域卻是達仁鄉的安朔村、森永村，對部落族人來說，如此命名真是情何以堪。

吳明忠今天接受記者電話訪問表示，曾在鄉代會提案，希望公路局能出面和安朔、森永居民協調，因為隧道工程對安朔這邊破壞比較大，希望隧道的命名能和台東這邊有連結，不要取地名也沒關係。

吳明忠表示，鄉代會定期會從本月11日至22日，會再提出隧道命名問題，不排除公路局12月1日舉辦的草埔隧道路跑活動時，延路懸掛白布條抗議，目前也發起民眾連署要求公路單位重視安朔、森永村聲音。

吳明忠的貼文獲得當地民眾回應與支持。前鄉長王光清也上網留言表示，公路總局邀他及達仁鄉、獅子鄉兩地民代討論，命名必須達成共識後才定案。但當時是以「達獅」、還是「獅達」隧道命名，兩邊沒達成共識，議決由公路局再安排時間協調。

隧道屏東端的獅子鄉代表會主席韋忠貞則表示，目前的隧道大多數都是在獅子鄉草埔村境內，用草埔命名理所當然；如果說是高架橋，大多數在台東縣，用台東地名命名，獅子鄉民沒有意見。至於以屏東及台東兩縣出口的地名一起取用，韋忠貞表示，到底取那個字在上面，誰要在下面，更是節外生枝。

負責草埔隧道工程的公路總局西部濱海公路南區臨時工程處第6工務段長黃品嘉表示，目前隧道命名是用草埔隧道，但不會在隧道口掛上這4個字，只會在隧道口旁立指示牌，指示牌會標示為草埔隧道，說明管理單位隧道的介紹。

黃品嘉說，如果安朔和森永的村民對命名草埔隧道有意見，可以向工程處或相關單位陳情，工程處這邊會列入案件討論。