守護偏鄉視力20年 許明木獲醫療奉獻獎

2019-11-06 15:01 中央社 花蓮縣6日電



花蓮門諾醫院副院長許明木的行動眼科醫院20年來穿梭偏鄉部落，帶著最基本的雙鏡器具，隨時隨地都能快速檢測，守護兒童、老人視力保健，今年獲花蓮縣醫師公會醫療奉獻獎肯定。

許明木在東部推動視力保健約20年，他的行動眼科醫院團隊有驗光師、助理共4人，每週至少2天下鄉巡迴，起初以花東2縣為主，現在也擴大到阿里山、那瑪夏、蘭嶼等地，他說，哪裡有需要，就去哪。

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今年70歲的許明木，靠著視網膜鏡與眼底鏡，取代大型醫療儀器，不用1分鐘，就能快速檢測病人是否有屈光或其他眼疾，他說，學生時期練就的功夫，加上行醫40年的經驗，深信最好的醫療，就是使用最簡單的儀器做正確的判斷。

行動眼科醫院團隊為偏鄉弱勢民眾免費治療、配鏡，許明木說，東部就診病人約7成是屈光問題，像近視、遠視、散光等都是配戴眼鏡就能解決的事情。

他舉例，曾在機構發現一名近視破千度、卻從沒戴過眼鏡的多重障礙院生，現場配了一副800度的眼鏡讓他體驗，院生戴上後，因為世界變清楚，興奮地不停比讚。

也有偏鄉兒童，透過許醫師的義診配戴眼鏡，感受到改善後的差異，幾乎每次義診都會報到，隨著年齡增長，許醫師每隔一段時間就為他調整眼鏡，最近才幫他配了第3副眼鏡。

許明木說，視力是主觀感受，很多人並不知道視力有問題，導致影響生活、學習，走進偏鄉、機構，替許多長輩做視力檢查、把關兒童視力，帶入正確視力保健觀念，降低他們對就醫的恐懼。

花蓮縣醫師公會醫療奉獻獎獲獎者分別為門諾醫院副院長許明木、慈濟醫院副院長陳宗鷹及衛生福利部花蓮醫院醫師王芳梨等3人，由公會理事長鄒永宏、民進黨立委蕭美琴授獎。