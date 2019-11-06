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2億私菸從台船基隆廠過 潛艦園區議員憂恐成國防漏洞

2019-11-06 14:27聯合報 記者游明煌／即時報導

今年4月海巡署在基隆市北寧路道路旁查被被丟包私菸，價值高達2億元，經檢調追查，發現是經由台船基隆廠的散裝船走私進來的，相關疏失人員檢調正在偵辦中，台船基隆廠證實，相關細節不清楚，但走私船是以修船的名義報修進港，目前已檢討各項流程，「相信以後不會再發生走私」。議員擔心曾經發生走私案，如何確保未來設置潛艦園區，擔心成國防漏洞。台船基隆廠說，已檢討改善流程，至於設潛艦園區，目前無此計畫。

健康捐高漲，私梟走私大批私菸來台，海巡署宜蘭查緝隊等單位接獲線報，有私梟從菲律賓以化整為零方式，走私中國大陸福建產製的香菸來台，今年4月見時機成熟，由拖車司機輪流載運到基隆市北寧路後方的碧砂漁港停車場旁道路，在8只20呎貨櫃內查獲近3600箱、多達10餘國香菸，估計市價高達台幣2億1000多萬元。

檢調追查走私香菸貨源，發現是來自台船基隆廠一艘報修的散裝船，基隆市議會認為台船基隆廠恐成走私漏洞，今天上在利用市政考察的方式到廠區，聽取改善計畫。

因上月傳出台船計畫在基隆廠區設置潛艦園區負責生產零件，和高雄廠專責組裝不同。多位議員關心國防安全問題。議員呂美玲表示，私菸是海上來的，可能未經由檢查來停靠，原來基隆有這麼大的一個國防漏洞，但責任的歸屬不應該是台船，應該要來檢查的跑去哪裡才是重要，三更半夜進港，是否經過事先縝密的籌畫。這些菸是從台船「大門」一車一車載出來，門口只有保全看管，管理鬆散有必要加強改善。

議員莊敬聖表示，台船基隆廠有沒有能力製造潛艦？一般造船是浮在水面上，潛艦是沉在下面，如果做不好，會承受巨大壓力會「縮」起來。議員宋瑋莉說，潛艦國造目前尚未接受到任何訊息，台船基隆廠沒此計畫？

議員張淵翔指出，如果有潛艦園區，未來的分工如何做，材料、裝備如何運送，會不會影響交通，就業的機會如何創造上萬人？議員宋瑋莉說，潛艦國造目前尚未接受到任何訊息，台船基隆廠沒此計畫？

議員張顥瀚說，走私案件中是從台船廠區進來，未來如果成為潛艦國造重要基地，將是軍事發展的重要場域，如何未來確定要設潛艦園區後，有無具體改善的措施，保障國防的安全， 不要成為國際的漏洞。

台船基隆廠長唐榮貴說明指出，目前此案後續相關單位偵辦中，涉嫌走私的船不是貨櫃船，但散裝船，以修船的名義報修進來，要進來修必須辦理各項入港手續，停靠當天是凌晨，案發後已檢討相關管理流程上的疏失，會確實檢討改善，主要有兩個關鍵，一是人，一是檢查，發生後已有人開除，事件還在調查中，他有督導不周，已加強檢討改進，他相信以後走私案件不會再發生。

唐榮貴說，有關台船基隆廠要設潛艦園區的事，他也是看了報紙才知道，他特別打電話問了董事長，董事長回答「目前是沒有」，但他說，就潛艦設置有保密的問題，但牽涉到基隆，會不會之後有調整，他也不敢說；但回歸到就業問題，台船基隆廠30年前最多人時有4千人，未來就業人數多不會有什麼問題。

議員擔心台船基隆廠被查出走私香菸，擔心未來設置潛艦園區恐成國防漏洞。台船基隆廠說...
議員擔心台船基隆廠被查出走私香菸，擔心未來設置潛艦園區恐成國防漏洞。台船基隆廠說，已檢討改善流程，至於設潛艦園區，目前無此計畫。記者游明煌／攝影
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議員擔心台船基隆廠被查出走私香菸，擔心未來設置潛艦園區恐成國防漏洞。台船基隆廠說...
議員擔心台船基隆廠被查出走私香菸，擔心未來設置潛艦園區恐成國防漏洞。台船基隆廠說，已檢討改善流程，至於設潛艦園區，目前無此計畫。記者游明煌／攝影
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議員擔心台船基隆廠被查出走私香菸，擔心未來設置潛艦園區恐成國防漏洞。台船基隆廠說...
議員擔心台船基隆廠被查出走私香菸，擔心未來設置潛艦園區恐成國防漏洞。台船基隆廠說，已檢討改善流程，至於設潛艦園區，目前無此計畫。記者游明煌／攝影
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議員擔心台船基隆廠被查出走私香菸，擔心未來設置潛艦園區恐成國防漏洞。台船基隆廠說，已檢討改善流程，至於設潛艦園區，目前無此計畫。記者游明煌／攝影
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基隆潛艦走私

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