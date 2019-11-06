影／21年就斷的南方澳大橋3年重建 新橋安全標準100年
2019-11-06 12:21
聯合報 羅建旺
／宜蘭即時報導
南方澳跨港大橋斷裂，斷橋昨天完拆後，恢復正常航道，交通部今天宣布，啟動重建。交通部次長黃玉霖今天與相關單位開會，但因受寒失聲，今天由台灣港務公司總經理室副總經理王錦榮對外說明。
「今天正式進入南方澳大橋重建期！」王錦榮說，重建工作交給非常專業的蘇花改工程處承辦，預計花3年重建，經費初估5億3千萬元，新橋要安全與考量景觀，配合南方澳觀光發展，設計新的工法，採九二一防震係數，設計年限嚴格，安全的標準是100年，100年內碰到颱風地震不會垮。
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他指出，初步評估結果，舊橋原來引道結構不符現在標準，會拆掉以配合設計，怎樣去拆？怎樣去處理？最主要就是恢復南方澳漁業繼續發展，不影響漁民生計與船舶進出為原則。
王錦榮同時說，罹難者與傷者的理賠補償會在本月底完成，每人是理賠500萬元，由外交部協助連繫辦理中。
另外，有關行政調查，王錦榮指出，將在本月底前由公路總局完成初步調查，包括事故原因等。
王錦榮表示，斷橋的證據保全，包括鋼索等都會找出來，因還有局部鋼索或鎖頭沒找到，掉到水裡面，如果有需要再打撈，會配合地檢署，而現場會留有平台船、水下攝影、潛水人員等持續搜索，會把所有證據能找到的都找到，最重要的證據構件都會保留下來，交給運安會、宜蘭地檢署、公路總局調查小組等單位一一釐清。
至於責任歸屬，王錦榮表示，在不影響調查情況下，也會適時報告，百分之百配合檢調與行政程序調查。
至於追溯既往人員會不會有困難？王錦榮說：「不會！」只要責任釐清，該負責的會負責，把證據攤在陽光下。
南方澳大橋是重要交通通道，重建工期3年能再縮短嗎？王錦榮說，工程部不是一蹴可成，公路總局研擬很多方案，目標是36個月，能否再加速？會再努力，越快越好，以恢復整個南方澳的榮景，甚至浴火重生。
至於重建過程中，南方澳的交通改善，王錦榮說，為因應南方澳地區塞車，會在一個月內會有臨時停車場，明年6月會有移山路一點五公頃的停車場，配合整個南方澳地區交通，盡量努力來做。
對交通部搶救與復建，蘇澳區漁會理事長蔡源龍與漁民等人感謝。
而交通部公路總局蘇花公路改善工程處代辦臺灣港務公司基隆港務分公司「南方澳跨港大橋重建工程」，設計階段民眾說明會訂於11月14日上午9時30分於蘇澳區漁會3樓多媒體室召開。
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