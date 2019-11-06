影／21年就斷的南方澳大橋3年重建 新橋安全標準100年

南方澳跨港大橋斷裂，斷橋昨天完拆後，恢復正常航道，交通部今天宣布，啟動重建。交通部次長黃玉霖今天與相關單位開會，但因受寒失聲，今天由台灣港務公司總經理室副總經理王錦榮對外說明。

「今天正式進入南方澳大橋重建期！」王錦榮說，重建工作交給非常專業的蘇花改工程處承辦，預計花3年重建，經費初估5億3千萬元，新橋要安全與考量景觀，配合南方澳觀光發展，設計新的工法，採九二一防震係數，設計年限嚴格，安全的標準是100年，100年內碰到颱風地震不會垮。

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他指出，初步評估結果，舊橋原來引道結構不符現在標準，會拆掉以配合設計，怎樣去拆？怎樣去處理？最主要就是恢復南方澳漁業繼續發展，不影響漁民生計與船舶進出為原則。

王錦榮同時說，罹難者與傷者的理賠補償會在本月底完成，每人是理賠500萬元，由外交部協助連繫辦理中。

另外，有關行政調查，王錦榮指出，將在本月底前由公路總局完成初步調查，包括事故原因等。

王錦榮表示，斷橋的證據保全，包括鋼索等都會找出來，因還有局部鋼索或鎖頭沒找到，掉到水裡面，如果有需要再打撈，會配合地檢署，而現場會留有平台船、水下攝影、潛水人員等持續搜索，會把所有證據能找到的都找到，最重要的證據構件都會保留下來，交給運安會、宜蘭地檢署、公路總局調查小組等單位一一釐清。

至於責任歸屬，王錦榮表示，在不影響調查情況下，也會適時報告，百分之百配合檢調與行政程序調查。

至於追溯既往人員會不會有困難？王錦榮說：「不會！」只要責任釐清，該負責的會負責，把證據攤在陽光下。

南方澳大橋是重要交通通道，重建工期3年能再縮短嗎？王錦榮說，工程部不是一蹴可成，公路總局研擬很多方案，目標是36個月，能否再加速？會再努力，越快越好，以恢復整個南方澳的榮景，甚至浴火重生。

至於重建過程中，南方澳的交通改善，王錦榮說，為因應南方澳地區塞車，會在一個月內會有臨時停車場，明年6月會有移山路一點五公頃的停車場，配合整個南方澳地區交通，盡量努力來做。

對交通部搶救與復建，蘇澳區漁會理事長蔡源龍與漁民等人感謝。