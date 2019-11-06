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12強／中華隊投手群表現穩定 火力不佳成隱憂

台東基督教醫院首位放射腫瘤專家鄭鴻鈞醫師進駐

2019-11-06 12:19聯合報 記者尤聰光／台東縣即時報導

台東基督教醫院癌症醫療大樓工程已進入最後階段，和信治癌中心醫院射腫瘤科主任鄭鴻鈞醫師今天進駐東基，擔任東基癌症中心副院長，並開設放射腫瘤科、腫瘤內科門診，讓東基社區型「癌症中心」之路向前跨出一大步。

「台東需要有經驗的醫師，若能在執業生涯最高峰、成熟階段，把降低台東縣癌症標準化死亡率做為人生重要目標，很有意義。」鄭鴻鈞說，一次單車花東行，看見創意與廚藝極佳的廚師頻嚼檳榔，走在導致癌症的路上，他卻無能為力，帶來極大震撼，萌生把台東癌症死亡率降低的想法。

鄭鴻鈞幾度走訪台東，看見偏鄉達仁鄉台坂國小體操隊在有限資源下，屢拿大獎，許多隊員長大後，在台灣體操國手中佔有一席之地；關山聖十字架療養院多位外籍修女，年輕時遠渡重洋到資源匱乏的台灣後山，細心照料重癱臥床者超過半世紀，讓他決定來東基服務。

東基院表示，鄭鴻鈞進駐東基，擔任東基癌症中心副院長，今天起下午、週四上午開設放射腫瘤科、腫瘤內科門診。專精於乳癌、鼻咽癌、肺癌、各種實體腫瘤、腫瘤放射線治療，待「直線加速器」完成裝置啟用後，更多台東癌症病友就能在地接受放射治療。

原和信治癌中心醫院射腫瘤科主任鄭鴻鈞醫師，今天進駐台東基督教醫院，擔任東基癌症中...
原和信治癌中心醫院射腫瘤科主任鄭鴻鈞醫師，今天進駐台東基督教醫院，擔任東基癌症中心副院長，並開設放射腫瘤科、腫瘤內科門診。圖／台東基督教醫院提供
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癌症腫瘤台東

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