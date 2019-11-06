南迴公路草埔隧道通車在即 安朔村民對命名有異議

2019-11-06 09:18 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ／台東縣即時報導



南迴公路拓寬取直工程預定12月20日全線通車，因草埔隧道禁止機車通行，引起國內重機車友串聯車聚，擬在通車大典表達抗議，另隧道的命名惹議，台東達仁鄉安朔村及森永村在地鄉親認為未受尊重，希望公路總局通車前能有協商空間重新命名，不排除表達抗爭。

公路總局第三養護工程處大武工務段長陳永展表示，草埔隧道由南往北施工，施工點從屏東縣獅子鄉草埔村開始，施工單位西濱南工處將隧道命名為草埔隧道，也曾邀集台東縣達仁鄉及屏東縣獅子鄉協商命名，最終沒有共識，西濱南工處以草埔隧道為名，報請局裡核定通過。

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陳永展強調，隧道剛好坐落在台東縣達仁鄉安朔村與屏東縣獅子鄉草埔村中間，通常隧道或橋梁命名都會事先與地方協商，並沒有特定選擇哪一方來命名，既然當初兩鄉沒有達成共識，工程單位自然以施工起點命名；至於通車前隧道是否改名？仍需依程序報請核定，但尊重地方意見。

台東縣達仁鄉鄉民代表吳明忠表示，地方上有村民開始發聲，他曾在代表會提出隧道正名的問題，希望組成正名小組，不要只單一以草埔來命名，而是取決兩鄉一個字，或另取其他名稱來命名，但都沒有機會向公路總局表達反應，最後隧道以草埔命名，這對達仁有失公平。

他說，隧道打通後，其實開發比較多的是達仁鄉，道路不僅經過河床，也進入在地傳統領域內，單取草埔命名，對地方很不尊重，村民也相當納悶，土地開發最多的地方，隧道名卻一點和在地沒有關係，實在說不過去，希望公路總局能再與地方商議，聽聽村民聲音。

「隧道為什麼就叫草埔？而不是叫森永或安朔隧道？」達仁鄉森永村蔡姓村民不滿的說，台東金崙到香蘭段的橋梁都可以取名叫香金橋了，隧道為何就不能取名草安（草埔、安朔）或永埔（森永、草埔）隧道呢？不明白取名的標準在哪裡。另也有村民表示，其實隧道名稱不是那麼重要，而是在於路好開又安全才是重點。