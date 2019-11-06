親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

全台都會區死亡路口 7成車禍都中這招…

南迴公路草埔隧道通車在即 安朔村民對命名有異議

2019-11-06 09:18聯合報 記者尤聰光／台東縣即時報導

南迴公路拓寬取直工程預定12月20日全線通車，因草埔隧道禁止機車通行，引起國內重機車友串聯車聚，擬在通車大典表達抗議，另隧道的命名惹議，台東達仁鄉安朔村及森永村在地鄉親認為未受尊重，希望公路總局通車前能有協商空間重新命名，不排除表達抗爭。

公路總局第三養護工程處大武工務段長陳永展表示，草埔隧道由南往北施工，施工點從屏東縣獅子鄉草埔村開始，施工單位西濱南工處將隧道命名為草埔隧道，也曾邀集台東縣達仁鄉及屏東縣獅子鄉協商命名，最終沒有共識，西濱南工處以草埔隧道為名，報請局裡核定通過。

陳永展強調，隧道剛好坐落在台東縣達仁鄉安朔村與屏東縣獅子鄉草埔村中間，通常隧道或橋梁命名都會事先與地方協商，並沒有特定選擇哪一方來命名，既然當初兩鄉沒有達成共識，工程單位自然以施工起點命名；至於通車前隧道是否改名？仍需依程序報請核定，但尊重地方意見。

台東縣達仁鄉鄉民代表吳明忠表示，地方上有村民開始發聲，他曾在代表會提出隧道正名的問題，希望組成正名小組，不要只單一以草埔來命名，而是取決兩鄉一個字，或另取其他名稱來命名，但都沒有機會向公路總局表達反應，最後隧道以草埔命名，這對達仁有失公平。

他說，隧道打通後，其實開發比較多的是達仁鄉，道路不僅經過河床，也進入在地傳統領域內，單取草埔命名，對地方很不尊重，村民也相當納悶，土地開發最多的地方，隧道名卻一點和在地沒有關係，實在說不過去，希望公路總局能再與地方商議，聽聽村民聲音。

「隧道為什麼就叫草埔？而不是叫森永或安朔隧道？」達仁鄉森永村蔡姓村民不滿的說，台東金崙到香蘭段的橋梁都可以取名叫香金橋了，隧道為何就不能取名草安（草埔、安朔）或永埔（森永、草埔）隧道呢？不明白取名的標準在哪裡。另也有村民表示，其實隧道名稱不是那麼重要，而是在於路好開又安全才是重點。

達仁鄉前鄉長王光清也在臉書留言寫道，「這個隧道曾與公路局由本人及林代表等協調，達仁鄉，獅子鄉，公路局討論達成共識後才定案，當時是以達獅還是獅達隧道命名，但兩鄉沒達成共識，議決由公路局再安排時間協調，但我卸任後不知有無再協調，請吳代表要求公所提出說明，也可在定期會提案，要求相關單位盡速處理」。

南迴公路拓寬取直工程「草埔隧道」命名疑惹議，台東達仁鄉安朔村及森永村在地鄉親認為...
南迴公路拓寬取直工程「草埔隧道」命名疑惹議，台東達仁鄉安朔村及森永村在地鄉親認為未受尊重，希望公路總局通車前能有協商空間重新命名。圖／西濱南工處提供
分享
台東縣達仁鄉鄉民代表吳明忠表示隧道打通後，其實開發比較多的是達仁鄉，道路不僅經過...
台東縣達仁鄉鄉民代表吳明忠表示隧道打通後，其實開發比較多的是達仁鄉，道路不僅經過河床，也進入在地傳統領域內，單取草埔命名，對達仁有失公平。圖／西濱南工處提供
分享
針對「草埔隧道」的命名問題，達仁鄉前鄉長王光清也在臉書留言。記者尤聰光／翻攝
針對「草埔隧道」的命名問題，達仁鄉前鄉長王光清也在臉書留言。記者尤聰光／翻攝
分享

屏東縣台東重機

相關新聞

農村再生 花蓮3社區一日遊夯

2019-11-05 23:27

南方澳斷橋拆完 恢復正常航道

2019-11-05 23:27

拉蘇澳一把 綠博明年回武荖坑

2019-11-05 23:21

挑戰人生下半場／員山機堡堡主楊基山 說故事揭露戰爭殘酷

2019-11-05 23:11

基隆地下道像第三世界 該不該廢林右昌說話了

2019-11-05 21:55

影／上網票選小吃還能抽大獎 看到這些「獎品」衝了啦

2019-11-05 20:10

國民黨花蓮黨部掛名韓辦執行長 今文傳會道歉

2019-11-05 19:39

世界棒球12強開打 基市府7日辦戶外轉播為中華隊加油

2019-11-05 18:10

影／1天要1百多萬元 拆南方澳斷橋花了3千萬

2019-11-05 16:11

宜蘭興自造創星獎揭曉 未來氏、小魯班、生活逃獲殊榮

2019-11-05 15:05

蘭嶼綠島1至9月清垃圾逾3噸 亂丟最高罰6000元

2019-11-05 14:28

基隆舊漁會修復再利用動工 林右昌：這一天等好久了

2019-11-05 14:22

只列現任員工 南方澳斷橋懲處名單被退件

2019-11-05 14:21

完成拆除 南方澳港恢復通行

2019-11-05 14:18

行政院農村再生計畫 東部成示範點

2019-11-05 13:39

秋冬泡湯季 台東檢測51處溫泉及泳池全數合格

2019-11-05 12:42

影／2019利澤偶聚祭來了 快到宜蘭開「偶趴」

2019-11-05 12:40

立委廖國棟力爭 台糖花東117公頃地原民優先用

2019-11-05 11:19

蘭嶼郵局石頭畫動物代替號碼牌 居民笑說：不想選豬

2019-11-05 11:03

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00
看更多

熱門文章

影／因車結緣 新郎官出動6輛遊覽車把她娶回家

2019-11-05 13:22

這些商圈客人不見了…學校停辦、北遷 衝擊社區商圈

2019-11-06 00:19

搭車更有趣！捷運站出現士兵跟夜鶯 民眾打卡紀念

2019-11-05 15:06

韓國瑜買陸獼猴桃充當澳紐奇異果？ 柯文哲誇：有生意頭腦

2019-11-05 16:33

基隆地下道像第三世界 該不該廢林右昌說話了

2019-11-05 21:55

全程不看稿！潘孟安施政報告1小時 提112項數據

2019-11-05 20:14

這個社區靠客家粄產業升級 1年吸客萬人

2019-11-05 11:33

方文琳為弟弟而跑 帶劇組藝人挑戰田中馬

2019-11-05 16:34

小金門新兵訓練中心先期300人 盼人潮活絡地方發展

2019-11-05 18:57

冰箱冷暖氣家電退稅2千 國稅局：別忘購買半年內申辦

2019-11-05 17:52

鼻頭角聽濤營區開放了 民眾驚呼：好美喔！

2019-11-06 07:38

環狀線列車打造金黃遊龍 5彩繪列車穿梭新北

2019-11-05 15:08

人山人海的西門町魅力在哪？網曝兩大樂趣

2019-11-05 13:57

一例一休「與惡的距離」 王惠美：欠缺彈性造成三輸

2019-11-05 11:52

大龍市場像超市今試營運 學者：傳統味還在

2019-11-05 13:20

影／1天要1百多萬元 拆南方澳斷橋花了3千萬

2019-11-05 16:11

全國唯一！公園裡的急重症醫院 高榮屏東分院動土

2019-11-05 11:12

不滿大巨蛋光害遲未解決 家長痛批北市府敷衍

2019-11-05 13:39

桃園「癌症村」罹癌比率未偏高 民怨空氣仍有怪味

2019-11-05 16:27

新社花海預估吸引300萬人次 江啟臣：帶來逾20億產值

2019-11-05 15:33

阿里山鄒族原鄉公車停駛怨聲四起 議員要求復駛

2019-11-05 15:57

基隆舊漁會修復再利用動工 林右昌：這一天等好久了

2019-11-05 14:22

新竹市立動物園食物森林啟用 將開放學子環境教育體驗

2019-11-05 17:50

南科宣布開辦無人機群飛競賽 百台無人機群飛演出精彩

2019-11-05 21:59

立委廖國棟力爭 台糖花東117公頃地原民優先用

2019-11-05 11:19

F1賽車變成庶民賽車？專家建議從基礎賽車玩起

2019-11-05 17:11

公宅品質遭投訴上千件 柯文哲：有這麼差嗎？

2019-11-05 23:16

台南拖吊變本加厲？ 議員要求警方「控制一點」

2019-11-05 13:15

學校停辦 大學城周遭商圈嘆無人

2019-11-05 23:44

高中畢業生車禍癱床近30年 父母賣工廠別墅咬牙照顧

2019-11-05 18:13

一德夜市就地合法？葉匡時：要取得居民同意

2019-11-05 12:04

世界棒球12強開打 基市府7日辦戶外轉播為中華隊加油

2019-11-05 18:10

嘉市動保園區狗兒生病被安樂死 議員批零安樂死破功

2019-11-05 15:32

知名百貨傳結核病個案 衛生局：可傳染期已終止

2019-11-05 20:41

田中馬拉松周末2天交通管制 主辦呼籲民眾早點出門

2019-11-05 17:20

餐廳10％服務費進誰口袋？ 議員：應健全機制顧勞工

2019-11-05 12:58

秋冬泡湯季 台東檢測51處溫泉及泳池全數合格

2019-11-05 12:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top