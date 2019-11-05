基隆地下道像第三世界 該不該廢林右昌說話了
2019-11-05 21:55
聯合報 記者吳淑君
／基隆即時報導
基隆市市區地下道，遊民占據，環境髒亂，市議員童子瑋要求重新評估是否有存在的必要。市議員藍敏煌說，走進地下道好像第三世界，又窄又矮，壓迫感很大，要是花很多錢改善，也不符經濟效益，他認為可以廢了，行人改走路面斑馬線。
童子瑋指出，孝二路和忠一路的地下道，及循環站麥當勞前的地下道，是國門也是基隆市的門面，但使用率低，環境髒亂，安全更是堪憂，地下道滿多遊民當成收留所，循環站地下道會漏水，孝一地下道下雨會積水，若有存在必要，積漏水要改善，也應增設緊急呼叫鈴，監視器。
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藍敏煌說，之前有陸橋拆了，行人改走斑馬線，也不影響交通，基隆市要發展郵軸觀光，但這些地下道好像第三世界，又窄又矮，壓迫感很大，要是花很多錢改善，也不符經濟效益，，他認為可以廢了，行人改走路面斑馬線。
交通處長李綱說，孝二路和忠一路地下道不能廢，這裡交通流量很大。
市長林右昌說，他曾請相關單位評估，從吉祥大樓跨到循環站的地下道能不能變寬一點，後來工務處評估，答案是有困難，這條路是市中心的大動脈，路寬32公尺，地下道頂板和馬路高差只有40公分，非常淺，下面管線也很複雜，有它的困難。
城隍廟前的地下道和循環站面臨的問題一樣，光華地下道評估要裝電梯，把那裡連結火車站南站，他錢都準備好了，但電梯下去的腹地不足，頂板也很低。如果無法大幅改善，只能就現況努力，環境和安全部分，他們會來努力改善。
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