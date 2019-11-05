影／上網票選小吃還能抽大獎 看到這些「獎品」衝了啦

2019-11-05 20:10 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ／即時報導



宜蘭縣頭城鎮今年獲選交通部觀光局的「經典小鎮」，小鎮美食多，鎮公所決定評選經典小吃，分成「秘密評比」及「網路票選」兩部分。網路票選部分，歡迎民眾上網投票，選擇自己喜愛的美食，凡投票者就有機會抽中APPLE iPad、Air pods、小米空氣淨化器、住宿券、藍芽喇叭等，獎品很不錯。

網路票選活動很少有抽獎活動，鎮公所為鼓勵踴躍票選經典小吃，這次大手筆送好獎，贈獎禮品一公布，讓大家眼睛都亮了，就想投票拿獎。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

頭城鎮公所今天舉辦記者會說明「山海饌～頭城小吃美食節」活動內容。鎮公所觀光所長林曉穎表示，目前為止共53家有製作小吃的業者報名，會繼續受理報名到11月10日中午。

11日起至24日將有美食家及部落客採兩人一組的方式，以美味程度、餐點品質、價格、造型及創意為指標，前往店家試吃並進行『秘密評比』；另外同步開放民眾參加『網路票選』，歡迎大家上網支持喜愛的美食，最後從中選出25家經典小吃業者，由鎮公所頒給認證獎牌。

民眾在活動期間，可每天上網投票，一次可以投三票，凡參加就有機會抽到APPLE iPad(1台)、Air pods(2台)、小米空氣淨化器(1台)、旅宿住宿券(6張) 、藍芽喇叭(30台)等好禮，11日起開放投票，投票網址：https://touchengfoodtop10.hiilan.com.tw/vote/。