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影／上網票選小吃還能抽大獎 看到這些「獎品」衝了啦

2019-11-05 20:10聯合報 記者戴永華／即時報導

宜蘭縣頭城鎮今年獲選交通部觀光局的「經典小鎮」，小鎮美食多，鎮公所決定評選經典小吃，分成「秘密評比」及「網路票選」兩部分。網路票選部分，歡迎民眾上網投票，選擇自己喜愛的美食，凡投票者就有機會抽中APPLE iPad、Air pods、小米空氣淨化器、住宿券、藍芽喇叭等，獎品很不錯。

網路票選活動很少有抽獎活動，鎮公所為鼓勵踴躍票選經典小吃，這次大手筆送好獎，贈獎禮品一公布，讓大家眼睛都亮了，就想投票拿獎。

頭城鎮公所今天舉辦記者會說明「山海饌～頭城小吃美食節」活動內容。鎮公所觀光所長林曉穎表示，目前為止共53家有製作小吃的業者報名，會繼續受理報名到11月10日中午。

11日起至24日將有美食家及部落客採兩人一組的方式，以美味程度、餐點品質、價格、造型及創意為指標，前往店家試吃並進行『秘密評比』；另外同步開放民眾參加『網路票選』，歡迎大家上網支持喜愛的美食，最後從中選出25家經典小吃業者，由鎮公所頒給認證獎牌。

民眾在活動期間，可每天上網投票，一次可以投三票，凡參加就有機會抽到APPLE iPad(1台)、Air pods(2台)、小米空氣淨化器(1台)、旅宿住宿券(6張) 、藍芽喇叭(30台)等好禮，11日起開放投票，投票網址：https://touchengfoodtop10.hiilan.com.tw/vote/

鎮長曹乾舜表示，頭城鎮今年初獲得海、陸、空3D旅遊「經典小鎮」殊榮，來到這裡除了賞景、看海外，一定要品嚐在地的好味道，不論是香味四溢的點心餐車、講究工法的蘭陽傳統料理、老街巷弄間隱藏的排隊美味、充滿異國風情的手作輕食及漁船直送的鱻食等，絕對會讓人饞涎欲滴，歡迎民眾趁著國旅秋冬補助，揪團到頭城吃好料、共賞山海美景、投票抽好禮。

頭城鎮公所舉辦經典美食小吃票選，只要上網票選的民眾都有機會可以抽中大獎。 圖／...
頭城鎮公所舉辦經典美食小吃票選，只要上網票選的民眾都有機會可以抽中大獎。 圖／鎮公所提供
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頭城鎮公所舉辦經典美食小吃票選，只要上網票選的民眾都有機會可以抽中大獎。 圖／...
頭城鎮公所舉辦經典美食小吃票選，只要上網票選的民眾都有機會可以抽中大獎。 圖／鎮公所提供
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頭城鎮公所舉辦經典美食小吃票選，只要上網票選的民眾都有機會可以抽中大獎。 圖／...
頭城鎮公所舉辦經典美食小吃票選，只要上網票選的民眾都有機會可以抽中大獎。 圖／鎮公所提供
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投票小吃

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