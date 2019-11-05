國民黨中央黨部打臉？ 花蓮縣黨部澄清否認
2019-11-05 19:39
聯合報 記者王思慧
／花蓮即時報導
國民黨花蓮縣黨部昨天發出一則新聞稿，引述韓國瑜競選辦公室執行長林國正說法，指韓國瑜會力挺國民黨提名的花蓮立委參選人黃啟嘉，卻未取得林本人同意就掛名，有媒體報導「國民黨中央黨部打臉花蓮縣黨部」，花縣黨部今發出澄清稿否認，表示今天已向林國正道歉。
花蓮縣黨部澄清稿內容指出，國民黨澄清，並無中央打臉地方，此事是因為新聞稿內容未能聯繫上韓辦執行長林國正即予掛名，今上午已向林國正說明並致歉。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
國民黨中央堅定重申，總統提名候選人與立委提名候選人一定聯合競選。花蓮縣國民黨立委提名人黃啟嘉一定與總統候選人韓國瑜聯合競選，絕對不會改變。請花蓮縣選民團結一致，總統支持韓國瑜、立委支持黃啟嘉，共同目標就是要下架民進黨。
留言