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國民黨中央黨部打臉？ 花蓮縣黨部澄清否認

2019-11-05 19:39聯合報 記者王思慧／花蓮即時報導

國民黨花蓮縣黨部昨天發出一則新聞稿，引述韓國瑜競選辦公室執行長林國正說法，指韓國瑜會力挺國民黨提名的花蓮立委參選人黃啟嘉，卻未取得林本人同意就掛名，有媒體報導「國民黨中央黨部打臉花蓮縣黨部」，花縣黨部今發出澄清稿否認，表示今天已向林國正道歉。

花蓮縣黨部澄清稿內容指出，國民黨澄清，並無中央打臉地方，此事是因為新聞稿內容未能聯繫上韓辦執行長林國正即予掛名，今上午已向林國正說明並致歉。

國民黨中央堅定重申，總統提名候選人與立委提名候選人一定聯合競選。花蓮縣國民黨立委提名人黃啟嘉一定與總統候選人韓國瑜聯合競選，絕對不會改變。請花蓮縣選民團結一致，總統支持韓國瑜、立委支持黃啟嘉，共同目標就是要下架民進黨。

國民黨澄清，並無中央打臉地方，此事是因為新聞稿內容未能聯繫上韓辦執行長林國正即予...
國民黨澄清，並無中央打臉地方，此事是因為新聞稿內容未能聯繫上韓辦執行長林國正即予掛名，今天已向林國正說明並致歉。圖／報系資料照
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韓國瑜國民黨黃啟嘉

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