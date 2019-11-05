世界棒球12強開打 基市府7日辦戶外轉播為中華隊加油

2019-11-05 18:10 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ／基隆即時報導



世界棒球12強預賽，今天起到7日在台灣登場，12強預賽也是中華隊明年是否可以取得東京奧運參賽門票的關鍵賽事，基隆市長林右昌支持國球，7日晚間6點半，將在基隆火車站南站廣場戶外Live轉播中華對日本的賽事，他邀請愛好棒球民眾，再次燃起棒球魂，一同齊聚為中華隊加油。

林右昌表示，這次世棒12強中華隊的28名出賽選手，各個都是強棒中的強棒，而棒球賽就是要大夥聚在一起歡呼、共同聲援展現為國吶喊的熱情。

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他歡迎基隆的所有市民朋友在11月7日，一起到基隆火車站南站廣場為中華隊加油，到現場感受大家熱血嘶吼，一起為中華健兒加油，全力挺進2020東京奧運。

基隆市對於棒球運動推廣不疑餘力，國小端由東光國小向下扎根，向上銜接信義國中、聖心中學，這次為國爭光的強棒們，每位運動員都可以是基隆小將們的最佳榜樣。

運動員除了接受辛苦的訓練外，更要培養高度的受挫力，透過校園從小扎根培育、訓練、輔導各面向的強化，打造更優質的基隆體育環境，讓所有辛苦的運動員們可以無後顧之憂的為國爭光、為基隆爭光。