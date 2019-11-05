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12強／對波多黎各先發出爐 王柏融改打第七棒

影／1天要1百多萬元 拆南方澳斷橋花了3千萬

2019-11-05 16:11聯合報 記者羅建旺／宜蘭即時報導

宜蘭的南方澳斷橋事件，不但造成6名漁工罹難與張姓油罐車司機等多人受傷，還要斥資重建新橋，而即使目前拆除斷橋，投入的機具與人力與資金驚人，台灣港務公司初估，拆除費用1天就要超過100萬元，從10月9日開拆，將近1個月，光拆斷橋，花費3千萬元跑不掉。

南方澳跨港大橋10月1日斷裂，事發至今一個月又一周，斷橋拆除工作從10月9日啟動，今天進入第28天，港務公司昨天下午1點，完成最後1塊橋面版切割，宏禹1號平台船在下午3時進泊至工區水域，連夜在晚上近10點，陸續吊起水下最後3塊橋面版，今天由小型工作平台與挖土機等接手，清撈航道水下的殘餘鐵欄杆及破碎混凝土塊等雜物，預計今晚可以完成。

清理完成後，就可以從臨時航道20公尺寬，恢復到斷橋之前正常航道、即100公尺寬。

拆斷橋施工團隊不眠不休搶時間，因為只要多耽擱一天，多造漁船的進出不便，同時，斷橋拆除作業的費用相當驚人，拆橋作業徵調全國最大的平台船，加上動員人力與物力等，預估1天就要上百萬元，整個拆橋作業費用超過3千萬元。

港務公司表示，斷橋拆除作業今晚可完成，即是把阻礙到漁船進出航道的橋體及殘體全部清光，靠岸兩端、陸域上的結構體則還要陸續清理。

南方澳斷橋拆除工作從10月9日啟動，今天進入第28天，今天由小型工作平台與挖土機...
南方澳斷橋拆除工作從10月9日啟動，今天進入第28天，今天由小型工作平台與挖土機等接手，清撈航道水下的殘餘鐵欄杆及破碎混凝土塊等雜物，預計今晚可以完成清理，即從臨時航道20公尺寬，恢復到斷橋之前正常航道、即100公尺寬。記者羅建旺／攝影
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南方澳斷橋拆除工作從10月9日啟動，今天進入第28天，今天由小型工作平台與挖土機...
南方澳斷橋拆除工作從10月9日啟動，今天進入第28天，今天由小型工作平台與挖土機等接手，清撈航道水下的殘餘鐵欄杆及破碎混凝土塊等雜物，預計今晚可以完成清理，即從臨時航道20公尺寬，恢復到斷橋之前正常航道、即100公尺寬。記者羅建旺／攝影
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斷橋港大

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