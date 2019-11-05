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宜蘭興自造創星獎揭曉 未來氏、小魯班、生活逃獲殊榮

2019-11-05 15:05聯合報 記者羅建旺／宜蘭即時報導

宜蘭縣政府鼓勵在地文創工作者創新作品，策辦「興自造創星獎」，歷經兩個多月徵件及評選，今天頒獎，得主是未來氏工作坊、小魯班木工坊、after5生活逃。

中興文化創意園區在2017年開放部分區域試營運，特殊的紙廠建物遺構吸引許多民眾參觀打卡，而園區其中兩棟建物以「前店後廠」的空間設計規劃為「文創產業育成孵化基地」。

宜蘭縣政府除甄選具潛力的文創業者進駐館內，更推動「興自造創星獎勵補助計畫」，鼓勵進駐的文創工作者每年研發創新作品參與「興自造創星獎」，邀聘專家顧問針對進駐業者主題式輔導建議及參加縣內、外展會，也積極鼓勵創新研發，希望能藉此孵化出源源不絕的文創能量，為宜蘭文創產業再添亮點。

今年度「興自造創星獎」分為「創新技術獎」、「創新整合獎」、「興自造特別獎」３大獎項，邀請台灣包裝設計協會理事長袁世文、澄實創意整合和圈圈兒童文化品牌總監李菁萍、合方創意營運總監林秀芬、台北西門紅樓總監趙釧玲、Living& Desing住宅美學顧問陳宗瑩、台品集國際行銷顧問執行長黃俊仁共６位跨領域專家參與評選。

評審從應用原創素材、製作工法、傳統技藝創新突破、在地文化意涵、自身品牌特色表現、環保性或綠色生活，及實現進入商品化與量化發展能力等多個面向評分，選出得獎者。

其中，未來氏工作坊創作的「看見宜蘭--絲棉圍巾」，製作難度與技術門檻非常高，在創作過程中更是經歷無數次失敗才掌握成品的技巧，因此憑藉著高度美感與商品量產力獲得「創新技術獎」。

「創新整合獎」則是頒給異業結合所開發出來的文創桌遊「山丘上的平衡」，創作者為小魯班木工坊與星空多媒體，其作品結合了科普創意與手工藝美感，不僅讓人耳目一新，更讓人看到在地文創產業跨域合作的發展性。

after5生活逃的作品「陶板畫」因具有中興文創園區的在地特色元素，加上異材質的創意製作，還可同時作為市場接受度高的親子DIY產品，因此得到「興自造特別獎」。

今天頒獎同時，所有得獎作品在中興文創園區展出型11月19日。

宜蘭縣政府「興自造創星獎」，今天頒獎，得主是未來氏工作坊。記者羅建旺／攝影
宜蘭縣政府「興自造創星獎」，今天頒獎，得主是未來氏工作坊。記者羅建旺／攝影
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今天頒獎同時，所有得獎作品在中興文創園區展出型11月19日。記者羅建旺／攝影
今天頒獎同時，所有得獎作品在中興文創園區展出型11月19日。記者羅建旺／攝影
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宜蘭縣政府鼓勵在地文創工作者創新作品，策辦「興自造創星獎」，歷經兩個多月徵件及評...
宜蘭縣政府鼓勵在地文創工作者創新作品，策辦「興自造創星獎」，歷經兩個多月徵件及評選，今天頒獎，得主是未來氏工作坊、小魯班木工坊、after5生活逃。記者羅建旺／攝影
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宜蘭縣政府「興自造創星獎」，今天頒獎，得主after5生活逃。記者羅建旺／攝影
宜蘭縣政府「興自造創星獎」，今天頒獎，得主after5生活逃。記者羅建旺／攝影
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宜蘭縣政府「興自造創星獎」，今天頒獎，得主小魯班木工坊。記者羅建旺／攝影
宜蘭縣政府「興自造創星獎」，今天頒獎，得主小魯班木工坊。記者羅建旺／攝影
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今天頒獎同時，所有得獎作品在中興文創園區展出型11月19日。記者羅建旺／攝影
今天頒獎同時，所有得獎作品在中興文創園區展出型11月19日。記者羅建旺／攝影
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