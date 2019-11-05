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基隆舊漁會修復再利用動工 林右昌：這一天等好久了

2019-11-05 14:22聯合報 記者吳淑君／基隆即時報導

基隆正濱漁港舊漁會大樓為全台僅存的日據時期「水產館」，基隆市政府4年前接管，今天終於動工要整建了，市長林右昌說，等這一天等好久了，當年極力保留舊漁會的市議員呂美玲，也感動哽咽，希望1年3個月修復後，能再現昔日水產榮景。

大基隆歷史場景再現整合計畫中，最受到矚目的正濱舊漁會大樓修復再利用工程，今天中午正式開工。基隆市政府指出，這棟大樓是正濱漁港串聯和平島親光廊帶，以及北海岸最重要的樞紐，今日的開工讓正濱地區又進入另一個里程碑。

市長林右昌指出，他首要感謝基隆區漁會理事長游日興，和總幹事陳文欽，要是沒他們的支持，及漁會代表無異議通過，市府就沒機會推動這麼有意義的事情，舊漁會大樓在日據時代興建，是北台灣的漁業重鎮，對基隆很有歷史和文化意義。

林右昌說，舊漁會大樓不是被時間凍結的歷史建物，周邊正濱漁港還在運作，色彩屋成為熱門景點，產業的，文化的，歷史的空間結合起來，讓整個廊帶變得很有魅力。

水試所在舊漁會大樓附近有一間紅磚屋，未來會成為新的再利用空間，正濱派出所會遷走，這裡成為從舊漁會大樓到色彩屋，再到和平島整個觀光廊帶的服務中心，提供在地民眾，遊客一個更好的服務，今天工程向前邁一步，未來廊帶再興他充滿信心。

看到期待已久的舊漁會大樓動工要修復了，市議員呂美玲感動哽咽。漁會總幹事陳文欽說，色彩屋，和平島，八斗子廊帶一樣樣熱鬧起來，遊客也越來越多，謝謝市府的努力，舊漁會大樓有很多老漁民的過往回憶，希望整修後能留個空間給老漁民泡茶，聊天，有個懷念的地方。

文化局指出，漁會正濱大樓於1934年由臺北州水產會向台灣銀行借款四十萬日园興這，並於1935年啟用，是台灣第一所發展水產事業的核心專業部門，稱「水產會社」，1943年太平洋戰寧爆發後由日軍要塞司令部接管，1945年光復後被中華民國海軍接收。

曾由海軍、水產試驗所及少數市民共同使用。1963年基隆區漁會向軍方承購建物所有權，該大樓為現代主義式樣，強調垂直和水平的線條，為基隆少數保存完整的日據時代漁業產業建築，也是基隆目前現存的漁業建築中，最足以代表基隆地區的海洋文化，因此於2003年1月20日依文化資產保存法公告登錄為歷史建築

文化局長陳靜萍表示，基隆區漁會於2015年將該大樓贈與基隆市政府，文化局依文化資產保存法於2016啟動再利用及展示規劃，2017年向文化部爭取修繕工程費用並納入「大基隆歷史場景再現整合計畫，2018年經文化資產審議委員會審議通過「因應計劃」。

今年8月完成工程招標，並於召開多次地方協調說明會。如此漫長的程序，為的是在歷史建築本體修復之外，能夠透過更全面且謹慎的籌劃，確保歷史建築能夠真正再利用」，以融入當代人的生活與產業模式。

基隆市正濱漁港舊漁會大樓，為全台僅存的日據時期水產館，今天動工要整建了，市長林右...
基隆市正濱漁港舊漁會大樓，為全台僅存的日據時期水產館，今天動工要整建了，市長林右昌說，等這一天等好久了。記者吳淑君／攝影
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基隆市正濱漁港舊漁會大樓，為全台僅存的日據時期水產館，今天動工要整建了，市長林右...
基隆市正濱漁港舊漁會大樓，為全台僅存的日據時期水產館，今天動工要整建了，市長林右昌說，等這一天等好久了。記者吳淑君／攝影
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基隆市正濱漁港舊漁會大樓，為全台僅存的日據時期水產館，今天動工要整建了，市長林右昌說，等這一天等好久了。記者吳淑君／攝影
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基隆市正濱漁港舊漁會大樓，為全台僅存的日據時期水產館，今天動工要整建了，市長林右昌說，等這一天等好久了。記者吳淑君／攝影
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基隆市正濱漁港舊漁會大樓，為全台僅存的日據時期水產館，今天動工要整建了，市長林右昌說，等這一天等好久了。記者吳淑君／攝影
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基隆歷史建築修復正濱漁港林右昌和平島

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