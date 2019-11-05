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蘭嶼綠島1至9月清垃圾逾3噸 亂丟最高罰6000元

2019-11-05 14:28中央社 台東縣5日電

台東離島觀光人數逐年攀升，垃圾量也隨之增加，台東縣環保局表示，今年至9月底，綠島鄉清除垃圾1779公斤、蘭嶼鄉1261公斤；呼籲民眾勿隨意丟棄垃圾，違者最高罰6000元。

蘭嶼及綠島的沿海公路經常遭人棄置垃圾，台東縣環保局表示，民眾隨意亂丟垃圾，若經舉...
蘭嶼及綠島的沿海公路經常遭人棄置垃圾，台東縣環保局表示，民眾隨意亂丟垃圾，若經舉發且查證屬實，將依法裁罰新台幣1200至6000元罰鍰。　圖／台東縣政府提供
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台東縣環保局今天發布新聞稿指出，隨意丟棄垃圾最高可罰新台幣6000元，民眾應做好垃圾不落地及分類；另一方面透過環境衛生計畫與加強檢舉取締雙管齊下，共同維護離島環境衛生。

環保局以蘭嶼鄉為例，指出朗島部落、椰油部落沿海公路遭人棄置垃圾次數最多，民眾隨意亂丟垃圾，若經舉發且查證屬實，將依廢棄物清理法裁罰1200至6000元罰鍰。環保局呼籲民眾不要存有僥倖心態，一旦被檢舉人不繳罰款，環保局將移送行政執行署強制執行。

環保局指出，縣府每年編列經費執行綠島鄉及蘭嶼鄉環境衛生工作，今年統計至9月底止，綠島鄉共清掃508公里、垃圾清除量共1779公斤，包含可資源回收垃圾共907公斤；蘭嶼鄉共清掃566公里、垃圾清除量共1261公斤，包含可資源回收垃圾共630公斤。

蘭嶼台東

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