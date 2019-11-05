行政院農村再生計畫 東部成示範點
2019-11-05 13:39
聯合報 記者王思慧
／花蓮即時報導
行政院東部辦公室、農業委員會今發表農村再生成果，不僅讓傳統農村從初級產業邁向二期加工，更發展三級休閒旅遊。包括花蓮縣鳳林鎮北林三村社區、瑞穗鄉富興社區、富里鄉學田社區、台東縣池上鄉萬安社區，以各自地方特色，規畫發展一日遊程，成功吸引遊客到訪。
富興社區發展協會總幹事楊清茂說，農村再生從96年開始，非常積極為日漸沒落的農村付出，這幾年來漸漸看到開花結果，從最傳統的初級產業，透過輔導二級的加工業，以及結合到三級的休閒旅遊服務業；這幾年也讓感受到農民收益持續增加，那也看到年輕人開始返鄉了，相信未來通過農村再生計畫的洗禮後，讓農村再現風華。
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農委會農村再生基金辦公室專委兼執行秘書蔡巧蓮說，在農村再生中，個人最喜歡的是鳳林社區，因為楊清茂「鳳梨王子」解說，繞了整個村莊，包括鳳梨田和體驗活動，有162個農友一起種無毒且有機鳳梨，觀光解說和種植等於一級和三級產業，非常有趣。在整個空間的農業景觀營造，接觸到農村心跳的聲音，也非常推薦各位來這個地方。透過農村休閒旅遊的體驗，東部農村已經展現良好的示範成效，未來更能擴大影響力。
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