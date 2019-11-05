只列現任員工 南方澳斷橋懲處名單被退件

2019-11-05 14:21 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 曹悅華 ／台北報導



宜蘭南方澳大橋今完成拆除作業。圖為日前趕工拆除的狀況。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

南方澳跨港大橋10月1日崩塌，施工歷時27天，昨完成所有構件切割，今天全航道開放後重建。外界關心究責部分，台灣港務公司代理董事長黃玉霖說，看到懲處名單「只有現任員工」，因此要求重擬，最快一周後報交通部。

台灣港務公司董事長吳宗榮因斷橋案「被請辭」，董事長一職由交通部政務次長黃玉霖代理。據內部人員透露，尚未聽聞總經理陳劭良是否拔官，陳劭良從花蓮港務公司做起，是少數「內升」總經理，業務工作能力佳，應該不至於「被下台」。

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黃玉霖說，他已看過公司內部提出來的初步懲處名單，但不滿意「只有現任員工」，認為應溯及從縣府點交南方澳跨港大橋的2012年、時任航港局與台灣港務公司的員工，「縣府交接過來，作為或沒有作為都要釐清」。

他說，南方澳跨港大橋崩塌，是經過時間累積，所以退回、要求懲處名單重擬，待更新且確認後，才會向交通部呈報，預計再一到兩周時間。

台灣港務公司說，昨天下午1時完成最後一塊橋面版切割，今天安穩置放所載運橋面版後，整體拆除任務即告一個段落。接續隨即展開南方澳漁港航道清理作業，移除原橋梁所餘鐵欄杆及破碎混凝土塊等雜物。黃玉霖說，今天全航道開放，會比預期10月底完成晚幾天，是因為要讓更細部的證據獲得保全，切除橋體過程有大量鋼筋混泥土需要敲除，還有氣候影響。

黃玉霖說，設計標確定由台灣世曦工程顧問公司得標，並委託公路總局派遣蘇花改工程團隊建造。交通部當初承諾三年內完工重啟，所以2022年10月1日前必須必須重新啟用該橋，「只剩兩年11個月了」。