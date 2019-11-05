秋冬泡湯季 台東檢測51處溫泉及泳池全數合格
2019-11-05 12:42
聯合報 記者尤聰光
／台東縣即時報導
秋冬泡湯季節到來，台東縣衛生局日前針對縣內溫泉及泳池進行抽檢檢測，檢測報告今天出爐，計有51處合格，民眾可安心前往泡湯游泳。
衛生局表示，檢測項目包括環境衛生、設施設備，以及用水水質等3大項，抽檢泳池部分19處，溫泉部分32處，檢測結果全數合格。
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衛生局強調，時序進入秋冬，民眾熱衷於泡湯，或是前往泳池游泳，為確保民眾使用安全衛生，每月定期辦理溫泉及泳池抽檢，並公佈結果，維護消費者權益。
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