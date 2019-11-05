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秋冬泡湯季 台東檢測51處溫泉及泳池全數合格

2019-11-05 12:42聯合報 記者尤聰光／台東縣即時報導

秋冬泡湯季節到來，台東縣衛生局日前針對縣內溫泉及泳池進行抽檢檢測，檢測報告今天出爐，計有51處合格，民眾可安心前往泡湯游泳。

衛生局表示，檢測項目包括環境衛生、設施設備，以及用水水質等3大項，抽檢泳池部分19處，溫泉部分32處，檢測結果全數合格。

泳池合格計有知本老爺大酒店、桂田酒店、東遊季溫泉渡假村、山水軒渡假村飯店、日暉國際渡假村、娜路彎大酒店、鹿鳴溫泉酒店、泓泉溫泉渡假村、亞灣飯店、金樽大飯店、F商旅-知本館、貳壹國際渡假村、禾風新棧度假飯店、東方之泉（綠島朝日溫泉）、綺麗渡假村、ㄚ一ㄚ旺溫泉渡假村、東台溫泉飯店、The Gaya Hotel渡假酒店、台東市立游泳池（湧泉運動公園）。

溫泉合格有桂田酒店、知本老爺大酒店、富野溫泉休閒會館、高野大飯店、東台溫泉飯店、朝陽假期飯店、宏宜飯店、亞灣飯店、ㄚ一ㄚ旺溫泉渡假村、泓泉溫泉渡假村、東方之泉（綠島朝日溫泉）、天龍飯店、太平洋鹹水溫泉、富之山溫泉民宿、娜路彎大酒店、美之濱農產行、椰璽溫泉浴室、遠山功夫民宿、丹堤商行、一田屋溫泉民宿、米之谷溫泉民宿、老船長溫泉、太麻里城堡溫泉民宿、溪遊季、山月溫泉館、盈家溫泉、金暉大飯店、綺麗渡假村、金聯世紀飯店、東遊季溫泉渡假村、日暉國際渡假村、鹿鳴溫泉酒店。

衛生局強調，時序進入秋冬，民眾熱衷於泡湯，或是前往泳池游泳，為確保民眾使用安全衛生，每月定期辦理溫泉及泳池抽檢，並公佈結果，維護消費者權益。

台東縣衛生局日前針對縣內溫泉及泳池進行抽檢檢測，檢測報告今天出爐，計有51處合格...
台東縣衛生局日前針對縣內溫泉及泳池進行抽檢檢測，檢測報告今天出爐，計有51處合格。本報資料照片
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