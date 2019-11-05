影／2019利澤偶聚祭來了 快到宜蘭開「偶趴」

2019-11-05 12:40 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ／宜蘭即時報導



「2019利澤偶聚祭」11月15日到17日要在宜蘭利澤簡連辦3天。

活動以「利澤國際偶戲藝術村」為基地，延展至利澤百年老街，包括廟埕、舊穀倉、老戲院、街坊騎樓等非劇場空間，觀眾穿梭其間，隨處可見不同形式的偶藝展現。

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五結鄉公所指出，利澤擁有豐厚的文史背景，村內的利澤簡永安宮、歷經三代的利生醫院、利澤戲院、利澤老街近年已經常成為影視拍片選景的場域，還有每年的傳統民俗節慶「走尪」也廣獲外界關注與熱烈討論。

為活絡文化資產與深化地方特色與內涵，希望能透過文化力量來帶動地方發展，因此「五結鄉公所」及「利澤社區發展協會」在有限資源下，與國際知名的在地劇團「無獨有偶工作室劇團」通力合作，導入創新的偶藝元素與劇團的策劃實力，扣合無獨有偶偶戲專業與地方的特色文化，讓利澤老街動起來。

「2019利澤偶聚祭」中，在老街有「卡樂趴藝術創意市集」的偶的伸展台，重現百年老街風華，國際偶戲藝術節偶戲在「利澤」，利澤國中、利澤簡社區發展協會、利澤簡文教發展協會的偶藝手作創作者，包括 過去與劇團合作的藝術家、與各界藝術好手一展身手。

同時，還有餐食攤位胖卡車、地方風味特色美食，在利澤老街上搭建的帳棚區，以「地方特色」與「偶戲」主題共同打造趣味滾 ，滾的市集街區是廣邀鄰里與各界藝術家參與利澤年度藝文盛事，將地方獨有特色如畫虎皮文化、鹹鴨蛋傳統製作，帶領觀眾體驗特有地方風情。

此外，也邀請偶戲與各界藝術家們，在老街區展示他們的創意概念與工作法寶，設計各式手作體驗，與藝術家面對面，創作屬於自己獨一無二的手作DIY。