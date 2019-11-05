立委廖國棟力爭 台糖花東117公頃地原民優先用

2019-11-05 11:19 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ／台東即時報導



國民黨平地原住民立委廖國棟今天上午由台糖花東區處副經理楊長昇陪同，宣告經過多年努力，終於爭取到台糖同意將花、東兩縣約117公頃，原屬原住民傳統領域的台糖土地，讓當地原住民優先承租使用。

因距明年一月立委選舉僅剩兩個多月，廖國棟今天上午9點半，在台東市郊的阿美族伽路蘭部落的活動中心舉行記者會，被視為是廖在選前打「政績」牌。

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陪同的楊長昇也公開在卅餘位當地部落耆老面前大力稱讚說：「廖國棟委員真的很用心，為這件事積極推動多年，光是今年就開了7次協調會，會勘4次，總公司終於同意花東兩縣約117公頃台糖造林地，優先讓原住民承租使用，但限樹下放牧牛羊。」

楊長昇強調，台糖土地一般都是公開標租，但這次是專案讓原住民朋友優先承租，只要是原住民可透過協會組織提出申請，核定後租金也是一般民眾租金的三分之二。」

廖國棟表示，感謝台糖這次釋出花東兩縣原屬原住民族傳統領域的土地117公頃，供當地原住民優先用，原住民雖只是取得使用權，不是所有權，但已是原住民爭取土地權益運動多年來的一大進步。