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蘭嶼郵局石頭畫動物代替號碼牌 居民笑說：不想選豬

2019-11-05 11:03聯合報 記者尤聰光／台東縣即時報導

台東蘭嶼郵局因風大，居民申辦文件常被吹亂，郵局為解決這個問題，突發奇想利用在地鵝卵石畫上動物圖騰，充當壓件紙鎮，再依動物叫號，成為當地郵局特色。居民開玩笑說：「大家不喜歡選豬的石頭，不然叫號沒有人想承認」。

台東蘭嶼郵局因風大，居民申辦文件常被吹亂，郵局為解決這個問題，突發奇想利用在地鵝...
台東蘭嶼郵局因風大，居民申辦文件常被吹亂，郵局為解決這個問題，突發奇想利用在地鵝卵石畫上動物圖騰，充當壓件紙鎮，再依動物叫號，成為當地郵局特色。圖／居民楊馬倫提供
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蘭嶼郵局郵務員表示，郵局靠近海邊整年風大，只要自動門一打開，強風就灌進來，民眾排放在櫃檯上的文件就會被吹亂，造成作業上困擾，所以多年前利用鵝卵石充當壓件紙鎮，就不會被風吹走，畫上動物，也不會搞亂或插隊發生。

郵局提供的石頭，每顆都畫上不同的動物，有天上飛的、地上走爬的、海裡游的，包括烏龜、龍蝦、飛魚、蝸牛、螃蟹、貓頭鷹、豬、貓、山羊等圖案，每一個圖案代一個號碼牌。島上居民對於郵局這個做法，也都覺得有創意和環保概念。

「這個號碼牌只有蘭嶼才有。」董姓居民說，用蘭嶼鵝卵石畫蘭嶼的動物，這是很棒的想法，不僅讓蘭嶼風情展現出來，也減少抽號碼牌用紙的環保概念，值得推廣。

也有居民開玩笑說：「大家不喜歡選畫上豬的石頭，不然叫號沒有人想承認。」因為郵局是按動物叫號，如果叫下一位山羊、飛魚或其他動物還好聽，但叫下一位豬，聽起來怪怪的的啦！不過，還好每天會去郵局辦理的人數不多，動物選擇也多，所以可避開選豬的石頭。

郵局提供的石頭，每顆都畫上不同的動物，有天上飛的、地上走爬的、海裡游的，每一個圖...
郵局提供的石頭，每顆都畫上不同的動物，有天上飛的、地上走爬的、海裡游的，每一個圖案代一個號碼牌。圖／居民楊馬倫提供
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島上居民對於郵局把鵝卵石畫上動物圖騰這個做法，也都覺得有創意和環保概念。圖／居民...
島上居民對於郵局把鵝卵石畫上動物圖騰這個做法，也都覺得有創意和環保概念。圖／居民楊馬倫提供
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蘭嶼郵局靠近海邊整年風大，只要自動門一打開，強風就灌進來，民眾排放在櫃檯上的文件...
蘭嶼郵局靠近海邊整年風大，只要自動門一打開，強風就灌進來，民眾排放在櫃檯上的文件就會被吹亂。圖／居民楊馬倫提供
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郵局蘭嶼

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