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影／趕工吊離斷橋最後一夜！ 蘇澳人內心只有感謝

2019-11-05 02:02聯合報 記者戴永華／即時報導

宜蘭南方澳跨港大斷橋1個多月，施工團隊為了吊離斷在水面下的最後3塊橋面版，從昨晚到今天凌晨不眠不休努力作業，力拚中午恢復航道。蘇澳人看著整座港區燈火通明，人員機具進出，默默感謝施工團隊帶給他們重振的希望與力量。

南方澳跨港斷橋的拆除工程，昨天下午1點完成最後1塊橋面版切割後，一萬噸級的宏禹1號平台船立即在下午3時進泊至工區水域，晚間6時再陸續吊起水下最後3塊橋面版，凌晨時分載到蘇澳港8號碼頭置放，全部拆除任務告一段落。

接著展開南方澳漁港航道清理，移除原橋樑所餘鐵欄杆及破碎混凝土塊等雜物，確認航道深度無虞後，今天中午以前恢復航道通行。

「吊離斷橋的最後一夜」，跨港大橋斷裂事件在10月1日發生，造成6名外籍漁工死亡，交通部與台灣港務公司吊來國內最大的宏禹1號平台船進駐，配合大吊車，從上月9日開始作業，陸續把切割後的斷橋殘體吊離。

昨天是預定工程的最後一天，為了趕在今天恢復通航，工程人員徹夜加緊趕工。今天起南方澳漁港將恢復以往，只是少了一座橋。

看著港區燈火通明趕工，有人跑去拍照，也陸續有網友在蘇澳鎮及南方澳等相關社群，貼文表達內心對施工團隊的感謝，一個月來不眠不休的辛勤施工。蘇澳區漁會理事長蔡源龍說「辛苦了」，蘇澳人從事發當下，對港務公司的不滿與不諒解，如今化成了感謝，肯定施工團隊災後復原的工作效率。

施工團隊為了吊離斷在水面下的最後3塊橋面版，從昨晚到今天凌晨不眠不休加緊趕工，力...
施工團隊為了吊離斷在水面下的最後3塊橋面版，從昨晚到今天凌晨不眠不休加緊趕工，力拚中午恢復航道。蘇澳人看著整座港區燈火通明，默默感謝施工團隊連日來的辛勞付出。 圖/台灣港務公司提供
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施工團隊為了吊離斷在水面下的最後3塊橋面版，從昨晚到今天凌晨不眠不休加緊趕工，力...
施工團隊為了吊離斷在水面下的最後3塊橋面版，從昨晚到今天凌晨不眠不休加緊趕工，力拚中午恢復航道。蘇澳人看著整座港區燈火通明，默默感謝施工團隊連日來的辛勞付出。 圖/台灣港務公司提供
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蘇澳斷橋港大

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