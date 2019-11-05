影／趕工吊離斷橋最後一夜！ 蘇澳人內心只有感謝

2019-11-05 02:02 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ／即時報導



宜蘭南方澳跨港大橋斷橋1個多月，施工團隊為了吊離斷在水面下的最後3塊橋面版，從昨晚到今天凌晨不眠不休努力作業，力拚中午恢復航道。蘇澳人看著整座港區燈火通明，人員機具進出，默默感謝施工團隊帶給他們重振的希望與力量。

南方澳跨港斷橋的拆除工程，昨天下午1點完成最後1塊橋面版切割後，一萬噸級的宏禹1號平台船立即在下午3時進泊至工區水域，晚間6時再陸續吊起水下最後3塊橋面版，凌晨時分載到蘇澳港8號碼頭置放，全部拆除任務告一段落。

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接著展開南方澳漁港航道清理，移除原橋樑所餘鐵欄杆及破碎混凝土塊等雜物，確認航道深度無虞後，今天中午以前恢復航道通行。

「吊離斷橋的最後一夜」，跨港大橋斷裂事件在10月1日發生，造成6名外籍漁工死亡，交通部與台灣港務公司吊來國內最大的宏禹1號平台船進駐，配合大吊車，從上月9日開始作業，陸續把切割後的斷橋殘體吊離。

昨天是預定工程的最後一天，為了趕在今天恢復通航，工程人員徹夜加緊趕工。今天起南方澳漁港將恢復以往，只是少了一座橋。