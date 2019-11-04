她酗酒十幾年差點喝到掛 今成戒酒達人身體好家庭和樂

2019-11-04 22:59 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ／即時報導



台東縣政府今天舉辦「宜居台東-健康城市」成果發表會，也同時頒發戒酒達人獎，由達仁鄉呂美玲戒酒181天獲得，獎金5萬元；呂美玲開心表示，賺到獎金5 萬元，也贏回健康，贏回家人的尊重。

台東縣衛生局指出，縣府自102年開始推動「宜居社區競賽」鼓勵各鄉鎮及社區打造宜居環境，讓台東成為宜居城市，至今已進入第7年。

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競賽從健康生活、環境整潔、交通治安、公共安全、友善關懷、藝文傳承及景觀管理7個面向進行評比，今年有卑南鄉利嘉社區獲「陽光社區」獎；金峰鄉正興社區獲「整潔社區」獎；長濱鄉光榮社區獲「安全社區」獎；關山鎮中福社區獲得「安心社區」及「景觀社區」獎；長濱鄉大俱來社區獲「友善社區」及「藝文社區」獎，各獲4萬元獎金。

另，7個面向總體成績排序最高前3名有關山鎮中福社區，長濱鄉大俱來社區，金峰鄉新興社區再頒給「均衡發展獎」，再各獲獎金6萬、5萬、3萬元。至於「鄉鎮大獎」前三名為金峰鄉、關山鎮、長濱鄉分獲獎金6萬、4萬、2萬元。

此外，台東縣推動節制飲酒計畫至今第9年，今年由達仁鄉婦人呂美玲連續戒酒181天，成為今年戒酒達人。

排灣族婦人呂美玲說，從30歲開始酗酒，10幾年來，天天不醉不休，導至家庭失和，身體健康亮紅燈，去年底她被抓到酒駕，痛定思痛，決定戒酒，至今已181天滴酒未沾，成為台東縣政府認證的「戒酒達人」，