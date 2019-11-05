火災教訓…除濕機防釀災 確保能自動斷電

2019-11-05 00:15 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ／宜蘭報導



宜蘭發生民宅火災，屋主訴說是除濕機爆炸造成，經調查起火點確實是2樓除濕機，機內的電線短路引燃釀災。 圖／消防局提供 分享 facebook

進入秋冬季，北台灣因潮濕多雨，不少民眾使用除濕機，宜蘭前天發生一起因除濕機爆炸釀成火災的事件。宜蘭縣消防局建議，剛買回來或一段時間未使用的除濕機，使用前要先測試集水槽集滿水後，能不能自動斷電；測試方法是把水注滿後開啟除濕，看能否自動斷電，如果無法自動斷電，問題就大了。使用時最好有人在家，以防萬一。

前天的這起火災，根據縣消防局火災調查人員初步勘查結果，起火點是2樓臥室除濕機，因除濕機內電線短路引燃，除濕機使用10餘年，燒得面目全非，屋主也不記得是何種廠牌。

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縣消防局表示，宜蘭所有火災事故中，電器火災占第一位，其中又以電扇自燃最多，其次是除濕機起火，現在繼電器故障情況比較少，但民眾使用除濕機時，最好家裡有人，就算有定時關閉除濕裝置，最好出門時，還是關閉把插頭拔掉。

消防局建議，此外集塵槽要定期檢查及清潔，以免使用時因過熱發生火警。最後切忌把除濕機當成衣物烘乾機，尤其有人把除濕機放進衣櫃裡除濕，千萬不可，因為衣櫃都是易燃物，非常危險；平常使用除濕機時，周邊也不要有易燃物，即便自燃也只會燒掉除濕機本身。