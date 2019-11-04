台東縣少子化嚴重 偏鄉學校全縣有25班只有1名學生

2019-11-04 19:27 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ／台東即時報導



台東縣少子化日益嚴重，偏鄉國小班級學生數9人以下就占全縣近五成，台東縣議員陳宏宗要求縣府教育處重視，且建議同年級跨校混班教學，增加學生人際互動關係及提高學習成就，縣教育處長林政宏表示，就任後即認真看待這個議題，已著手研究小班教學模組及同年級跨校混班教學的可行性。

陳宏宗說，關山鎮電光國小全校一至六年級只有10位學生，其中有兩班只有一位學生，另四班各有兩位學生，學生這麼少，學生人際互動、學習成就都低落，相信老師也沒成就感，教育處應重視這個問題，他建議教育處可安排電光國小學生一周兩天，跟鄰近學校同年級學生混班上課，增加人際互動，提高學習成就。

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林政宏表示，目前全縣81所國小，一至六年級約675個班級，每班學生9人以下的班級有326個，約占四成八二，其中每班5人以下的月160班，至於每班只有1名學生的班級則有25個班；電光部落因人口外移嚴重，加上少子化，全校一至六年級只有10位學生，是台東縣內學生人數最少的學校。

林政宏指出，少子化是無法避免的趨勢，他就任後就關注這個議題，並要求教育處教學輔導團研發小班教學模組，另要求各校針對體育、音樂、美術、綜合活動等非學科，進行同校混齡教學。