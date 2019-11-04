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接獲情資花蓮有大咖參選 國民黨呼籲藍軍團結贏勝選

2019-11-04 17:33聯合報 記者王思慧／即時報導

國民黨花蓮縣黨部今發布新聞稿指出，國民黨中央再次重申，總統與花蓮縣立法委員選舉，唯一支持黨提名候選人，盼花蓮泛藍陣營能以大局為重，選舉投票日只剩68天，目前接獲情資花蓮有「大咖」要登記參選立委，任何「驚喜」恐怕都會造成藍軍分裂，影響選舉結果，呼籲藍軍要團結，才能贏得勝選。

國民黨中央轉述韓國瑜競選總部執行長林國正說明，韓國瑜身為國民黨提名總統參選人，將義無反顧，全力相挺花蓮縣立委提名的黃啟嘉。韓國瑜在競選期間的任何競選活動，都會與國民黨花蓮縣黨部以及黃啟嘉陣營緊密配合。

國民黨中央表示，目前接獲很多情資，顯示花蓮在泛藍陣營中可能還有大咖登記參選，儘管任何人的參選都予以尊重，但目前黃啟嘉的選情仍是審慎樂觀、贏面頗高。且隨著韓國瑜全國競選活動加溫，韓到花蓮與黃啟嘉「合體」後，彼此拉抬支持率，相信對花蓮的選情將有最大正面效益。

另外，也有許多基層黨員與民眾反映，黃啟嘉雖是素人，但對地方事務十分熟悉，更發現黃啟嘉對地方發展的思考、觀念很新，也很全面，加上十足的熱忱與貼近基層的作風，一定可以替花蓮政壇帶來新氣象，更能鼓勵花蓮在地人才從政為民服務。

國民黨中央呼籲，只有藍軍凝聚團結氣勢，才能眾志成城打好選戰；花蓮藍軍如果分裂，不只影響花蓮局勢，更可能牽動總統選情，競選過程中更會被對手操作負面議題。期盼泛藍陣營一定要以大局為重。國民黨也將持續多方協調，在選舉的最後階段一定會凝聚團結，全力衝刺爭取勝選。

國民黨今指出，目前接獲情資花蓮有「大咖」要登記參選立委，一定會繼續支持黃啟嘉參選...
國民黨今指出，目前接獲情資花蓮有「大咖」要登記參選立委，一定會繼續支持黃啟嘉參選，呼籲藍軍要團結，才能贏得勝選。圖／花蓮立委參選人黃啟嘉辦公室提供
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2020選舉2020選舉花蓮縣立委國民黨黃啟嘉韓國瑜

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