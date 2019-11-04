光棍節消費券來了！符合兩條件之一快來領券吃宜蘭夜市

2019-11-04 15:10 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ／即時報導



「光棍節」已帶動全球龐大的購物商機，宜蘭市公所相中這股消費潮流，創辦「1111無雙無對、獨一無二迺夜市」活動，從11月8日至11日每天晚上7點到9點，凡民眾的身分證號碼有兩個1或是出生年月日號碼有兩個1，出示證明即可領取東門夜市消費券，活動期間每天發放250張。

消費券每張50元，可消費使用期間到12月8日止，市長江聰淵今天更在記者會加碼宣布，如果身分證與出生年月日的數字號碼，加起來共有4個1，發放兩張消費券；同時在11月11日光棍節當天晚上7點到9點，更安排「光棍無雙，單身不孤單，萌布偶陪你逛夜市」，有多位萌布偶陪你逛夜市、聊心事。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

光棍節這個節日一開始是透過網購的推波助瀾，發展至今無論是虛擬或實體的通路，1111購物節成為每年消費者購物量最大檔期。宜蘭市公所與時俱進，今年首創在東門夜市辦理光棍節相關活動，希望能帶進遊客享受道地的夜市美食。

江聰淵表示，光棍節演變為世界最大的購物節，宜蘭這次活動就是要把光棍節這波經濟潮推向東門夜市，由東門夜市出發，讓消費者、夜市及商圈三方受惠。在4天活動，會在夜市靠近和睦路北段搭棚，當場發放消費券。

江聰淵說，東門夜市在市公所、夜市自治會及商圈協同合作下，服務品質再升級，到夜市消費已支援多套支付系統，包含line pay 、台灣pay、微信支付、支付寶、街口支付等付費方式，是宜蘭縣內支付系統密度最高的區域，而且提供行動支付服務的夜市及商圈店家已超過4成，提供便利購物環境。

目前宜蘭縣約100家商家有提供熊貓外送服務，其中東門夜市及商圈參與的商家超過50家，可說是宜蘭縣外送服務密度最高區域，也因為有了熊貓外送服務，帶動商圈整體營業額增加超過3成。