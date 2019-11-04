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光棍節消費券來了！符合兩條件之一快來領券吃宜蘭夜市

2019-11-04 15:10聯合報 記者戴永華／即時報導

「光棍節」已帶動全球龐大的購物商機，宜蘭市公所相中這股消費潮流，創辦「1111無雙無對、獨一無二迺夜市」活動，從11月8日至11日每天晚上7點到9點，凡民眾的身分證號碼有兩個1或是出生年月日號碼有兩個1，出示證明即可領取東門夜市消費券，活動期間每天發放250張。

消費券每張50元，可消費使用期間到12月8日止，市長江聰淵今天更在記者會加碼宣布，如果身分證與出生年月日的數字號碼，加起來共有4個1，發放兩張消費券；同時在11月11日光棍節當天晚上7點到9點，更安排「光棍無雙，單身不孤單，萌布偶陪你逛夜市」，有多位萌布偶陪你逛夜市、聊心事。

光棍節這個節日一開始是透過網購的推波助瀾，發展至今無論是虛擬或實體的通路，1111購物節成為每年消費者購物量最大檔期。宜蘭市公所與時俱進，今年首創在東門夜市辦理光棍節相關活動，希望能帶進遊客享受道地的夜市美食。

江聰淵表示，光棍節演變為世界最大的購物節，宜蘭這次活動就是要把光棍節這波經濟潮推向東門夜市，由東門夜市出發，讓消費者、夜市及商圈三方受惠。在4天活動，會在夜市靠近和睦路北段搭棚，當場發放消費券。

江聰淵說，東門夜市在市公所、夜市自治會及商圈協同合作下，服務品質再升級，到夜市消費已支援多套支付系統，包含line pay 、台灣pay、微信支付、支付寶、街口支付等付費方式，是宜蘭縣內支付系統密度最高的區域，而且提供行動支付服務的夜市及商圈店家已超過4成，提供便利購物環境。

目前宜蘭縣約100家商家有提供熊貓外送服務，其中東門夜市及商圈參與的商家超過50家，可說是宜蘭縣外送服務密度最高區域，也因為有了熊貓外送服務，帶動商圈整體營業額增加超過3成。

東門夜市在今年9月入選街口支付公司所辦理「未來夜市3.0」活動中，在全台300多家夜市中脫穎而出闖進前20強，也是宜蘭縣唯一上榜的夜市。

宜蘭市公所舉辦光棍節消費活動，凡身分證或是出生年月日數字有兩個1，符合兩條件之一...
宜蘭市公所舉辦光棍節消費活動，凡身分證或是出生年月日數字有兩個1，符合兩條件之一者，可以領消費券，品嘗宜蘭東門夜市美食。圖／市公所提供
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夜市消費券江聰淵

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