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日本著名景點白川鄉合掌村火警！ 消防車警笛大作

台東熱氣球嘉年華明年10周年擴大辦理 縣府赴日覓奇球

2019-11-04 14:39聯合報 記者羅紹平／台東即時報導

明年是台東縣熱氣球嘉年華10周年，台東縣長饒慶鈴要求明年6月至8月擴大舉辦，縣府交通及觀光發展處已展開籌備作業，派出代表團前往日本佐賀參加當地的熱氣球活動，與世界各國交流，並從中挑選並邀請奇特的熱氣球，明年來台參加台東熱氣球活動，同時宣傳並吸引日本民眾來台體驗台東熱氣球的魅力。

日本佐賀從10月31日至11月4日舉辦為期5天的熱氣球節，台東縣政府由交觀處長江慧卿率隊前往，且帶著國貿球、喔熊球參加，與世界各國熱氣球飛行員交流，並宣傳台東明年6月至8月6將舉辦熱氣球10周年活動。

縣府交觀處出，日本佐賀國際熱氣球節是亞洲規模第一大熱氣球嘉年華活動，舉辦至今已屆40年，今年共有115顆熱氣球參與這場飛行盛事，明年逢台東熱氣球嘉年華10周年，縣長饒慶鈴指示「擴大辦理」， 交觀處與天際航空已展開籌備作業。

交觀處表示，這次日本佐賀行就希望能從參與的115顆球中，尋找與爭取更奇特的熱氣球與飛行員，明年到台灣參與台東熱氣球嘉年華，為10周年的台東熱氣球嘉年華，增添話題性與吸引力。

台東縣政府帶著國貿球前往日本佐賀參加當地熱氣球嘉年華，為明年台灣熱氣球10周年活...
台東縣政府帶著國貿球前往日本佐賀參加當地熱氣球嘉年華，為明年台灣熱氣球10周年活動宣傳。圖／台東縣政府提供
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台東縣政府帶著國貿球、喔熊球前往日未佐賀參加當地熱氣球嘉年華，為明年台灣熱氣球1...
台東縣政府帶著國貿球、喔熊球前往日未佐賀參加當地熱氣球嘉年華，為明年台灣熱氣球10周年活動宣傳。圖／台東縣政府提供
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觀光局的「喔熊」熱氣球吸引日本佐賀當地的小學生拍照留念。圖／台東縣政府提供
觀光局的「喔熊」熱氣球吸引日本佐賀當地的小學生拍照留念。圖／台東縣政府提供
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熱氣球嘉年華饒慶鈴

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