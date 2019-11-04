台東熱氣球嘉年華明年10周年擴大辦理 縣府赴日覓奇球

2019-11-04 14:39 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ／台東即時報導



明年是台東縣熱氣球嘉年華10周年，台東縣長饒慶鈴要求明年6月至8月擴大舉辦，縣府交通及觀光發展處已展開籌備作業，派出代表團前往日本佐賀參加當地的熱氣球活動，與世界各國交流，並從中挑選並邀請奇特的熱氣球，明年來台參加台東熱氣球活動，同時宣傳並吸引日本民眾來台體驗台東熱氣球的魅力。

日本佐賀從10月31日至11月4日舉辦為期5天的熱氣球節，台東縣政府由交觀處長江慧卿率隊前往，且帶著國貿球、喔熊球參加，與世界各國熱氣球飛行員交流，並宣傳台東明年6月至8月6將舉辦熱氣球10周年活動。

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縣府交觀處出，日本佐賀國際熱氣球節是亞洲規模第一大熱氣球嘉年華活動，舉辦至今已屆40年，今年共有115顆熱氣球參與這場飛行盛事，明年逢台東熱氣球嘉年華10周年，縣長饒慶鈴指示「擴大辦理」， 交觀處與天際航空已展開籌備作業。