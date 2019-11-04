避免開議太累 花蓮縣議會議程改回12天

2019-11-04 13:49 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ／花蓮即時報導



花蓮縣議會上屆有議員提案，將縣政總質詢議程從12天縮短為6天，並表決通過。花蓮縣議會今起舉行第19屆第2次定期會，因為認為6天太趕，下午質詢時官員已顯疲態，又有議員提案要求改回12天，引發兩面論戰，最後議長張峻直接敲議事槌決議改回12個半天。

花蓮縣議會在2015年舉辦的定期大會時，前議員何禮臺提案將縣政總質詢時間，由12天縮短為6天，有議員不滿，認為這是配合前縣長傅崐萁，縮短到議會備詢的天數；在今天上午預備會中，縣議員黃馨提案，總質詢議程要改回「12個半天」，引起持不同意見議員抗議。

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議員徐雪玉、吳東昇要求應記名舉手表決，議員陳英妹、葉鯤璟、笛布斯．顗賚、邱光明等都支持維持6天，認為不管是6天還是12天，議員一樣都有質詢時間50分鐘，並沒有受影響。

議員楊華美則認為，雖然6天、12天都合法，以理性客觀來看，上次質詢時已是下午，官員精神不佳，甚至恍神無法好好答覆問題，也有選民反應，因此支持改回12天。議員莊枝財、王燕美皆表示，這是議長用行政命令就能解決的事情，議會不應該配合縣府。