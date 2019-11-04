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基隆市首座校園特色兒童遊戲場好好玩 假日開放否再議

2019-11-04 13:26聯合報 記者吳淑君／基隆即時報導

基隆市首座校園特色兒童遊戲場上個月23日在建德幼兒園啟用，花費390萬。復古溜滑梯跳脫傳統罐頭遊具，相當受歡迎。這麼好玩的遊戲場，假日是不是也可以開放給一般市民使用？今天上午有多位議員在關心此事，教育處代處長陳淑貞說，請容許教育處和幼兒園有更多的討論後，再做謹慎的處理。

這座校園特色兒童遊戲場，有復古水泥溜滑梯、風車溜滑梯、懷舊爬竿、梅花樁、平衡木、滑草坡，還有小農場和鬆散材料DIY區，讓幼兒依年齡感受伸、彎、蹲、走、跑、踏、滑等行動能力；空間規畫採上下層設計，有變化性攀爬網架，可讓幼兒探索挑戰自我，滿足身體發展需求。

當天市長林右昌牽著小朋友們走梅花樁、平衡木、溜滑梯，小朋友們從270公分高的風車溜滑梯溜下，直呼好玩，溜下後拉著林右昌還要再玩。

林右昌說，特色遊具設計考量大小肌肉發展及體適能需要，非常多元，很多家長都關心其他學校是否會設置，他承諾未來會在各校陸續推動設置，逐步改建特色共融式兒童遊戲場。

但今天有多位議員已迫不及待，上午議會討論各校禮堂與運動場地使用，租借收費標準時，有議員要求建德幼兒園遊戲場假日開放給民眾使用。

教育處代處長陳淑貞說，可理解市民想開放的期待，但建德幼兒園平日課後留園已開到6點半，遊戲場的契約保固是3年，這是為校園使用做保固，未來是不是假日可以開放給民眾使用，涉及到管理問題，比如，父母假日帶小朋友去建德幼兒園使用這個遊戲場，如果受傷，或是過程中有什麼意外，會有很多的問題要去思考。

所以，請容許教育處和幼兒園有更多的討論後，再做謹慎的處理。

基隆首座校園特色兒童遊戲場，上個月23日在建德幼兒園啟用，復古溜滑梯跳脫傳統罐頭...
基隆首座校園特色兒童遊戲場，上個月23日在建德幼兒園啟用，復古溜滑梯跳脫傳統罐頭遊具，相當受歡迎。 記者游明煌／攝影
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林右昌

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