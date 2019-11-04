台東海端鄉天龍吊橋橫跨霧鹿溪 歷史建築封橋整修中

2019-11-04 11:11 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ／台東即時報導



台東縣海端鄉內天龍吊橋是目前台東縣僅存的2座吊橋之一，另一座加羅坂吊橋由台東林管處定期維修保養，無安全疑慮；天龍吊橋原是海端鄉兼具交通、風災時物資補給、觀光三大功能的吊橋，但年久失修，2014年即封橋至今，今年9月海端鄉公所已發包重建，但保留兩端的日據時期橋柱，預定明年10月完工後，重新開放通行。

橫跨霧鹿溪的天龍吊橋，被譽為南橫公路沿八大美景之一，橋全長約110公尺，寬度約1.5公尺，連接峽谷兩側的崖壁，可俯瞰霧鹿溪峽谷，過去不僅是霧鹿往來利稻部落的便道，風災時一旦南橫公路發生道路災情無法通行時，天龍更是山上物資補給的要，同時也是海端鄉重要觀光景點。

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天龍吊橋歷史悠久，被列為歷史建築，建於日本昭和四（1929）年， 屬關山越橫斷道路的一部分，民國60年代配合南橫公路施工所需人員與物資運輸而重新整修，民國80年代前省主席宋楚瑜見吊橋老舊無法通行，且考慮發海端觀光發展需求，再度重建吊橋，但保留日據時期的舊橋柱，飽受多次風災的天龍吊橋在民國103年經結構鑑定，吊橋橋面棧道及吊索等老舊毀損，列為危橋，同年7月起封橋至今。