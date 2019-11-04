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兒子大鬧IKEA 神隱3天李興文發文道歉

林姿妙參加陳定南紀念音樂會卻個資外洩 陳子深夜道歉

2019-11-04 09:36聯合報 記者戴永華／即時報導

宜蘭縣長林姿妙2日參加陳定南逝世紀念音樂會，是歷年來首位出席紀念音樂會的國民黨籍縣長，她也在現場填寫「反永侒採礦」的個人連署書，卻被其他參與者拍下地址等個資並上傳PTT，引起媒體大做文章。陳定南的兒子陳仁杰深夜貼文，還原事實真相，他表示對此事深感失望，也向林縣長致歉。

陳仁杰是在陳定南教育基金會的臉書粉絲頁，以執行長身分貼文。他說，我們一向在公共議題立場上，都鼓勵大家超越黨派、積極關心並參與，他在3日晚上得知林姿妙縣長在前一天參加《陳定南逝世13周年紀念音樂會》時，於現場填寫「反永侒採礦」的個人連署書，被現場其他參與者拍照並完整上傳PTT，引起媒體大做文章，深感失望！

因活動當天人數眾多，所以經過今天(3日)一晚的詢問，還是無法查證洩漏個資的貼文者的身分。但無論貼文者是誰，我都必須代表陳定南教育基金會向林姿妙縣長致上最深的歉意！

陳仁杰說明還原當天情況，同時提出以下3點關於此次事件造成的影響：

*「個資外洩」。這是連署現場的嚴重疏失，我們對於簽署桌的擺置及人員控管設想不周，導致連署者個資曝光，我們將進行檢討，避免未來再發生這類的事件。

*「破壞信任」。據轉述，林姿妙縣長當天是被攔下詢問可否簽署連署書，其實林縣長大可拒絕簽署，但她卻爽快答應簽署。將林縣長的連署書公開不僅暴露個資，更是破壞人與人之間最基本的信任。未來若希望邀請林縣長繼續關心以及參加本環保活動，縣長還敢來嗎?

*「正當性扣分」。台灣已是民主化、法治化的社會，凡事都講求理性、制度與尊重。我們所有關心「永侒採礦案」的夥伴應該也秉持這樣的基本價值與態度來處理所有的事情，特別這是件重大公共議題，我們更應該以最高的標準來提升所有參與者的高度。酸言酸語絕對無助於事。

陳仁杰今天會親自致電至宜蘭縣政府縣長室，向林茂盛秘書長說明並表達最深的歉意，希望林縣長不要因為單一事件而對這議題以及我們所有的參與者失去信任。此次的事件使我們會更加嚴謹，不希望任何一方成為被消費的對象。

最後，我們再次向林縣長致上最深的歉意，感謝縣長願意簽下連署書，一同守護宜蘭的環境，卻因基金會的疏失造成如此困擾，未來也希望能夠邀請縣長繼續與縣民共同關心並參與「反永侒採礦」的運動。

陳定南兒子的致歉貼文已有250人按讚，底下有網友回應「一起加油，執行長跟縣長都很棒」。

宜蘭縣長林姿妙2日參加陳定南逝世紀念音樂會，在現場填寫「反永侒採礦」個人連署書，...
宜蘭縣長林姿妙2日參加陳定南逝世紀念音樂會，在現場填寫「反永侒採礦」個人連署書，卻被其他參與者拍照並上傳PTT，被媒體大做文章。陳定南的兒子陳仁杰深夜貼文還原事實真相，他對此事深感失望，也向林縣長致謙。圖/翻攝陳定南教育基金會臉書
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陳定南林姿妙

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