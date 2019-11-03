基隆港5輪會 郵輪帶觀光
2019-11-03 22:50
聯合報 記者吳淑君
／基隆報導
世界號、歌詩達新浪漫號、威士特丹、寶瓶星號以及中遠之星等5艘郵輪，昨天齊聚基隆港，基隆港再現「5輪會」，各祕境湧入人潮看大船入港，市長林右昌和觀光及城市行銷處長曾姿雯也在海洋廣場和賞郵輪民眾合照、自拍，雖然細雨紛飛，還是非常浪漫，林右昌說，郵輪產業是基隆市港轉型起點，歡迎大家到基隆來看郵輪。
基隆市商業總會理事長鄭錦洲日前建議市府設法將郵輪客留在基隆在地消費，曾姿雯昨提出3解方。
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曾姿雯說，最近做了很多討論，希望加強和港務公司合作，以後郵輪來的時候，讓伴手禮業者可以來展售，另外，遊客下船除了提供文宣和諮詢，也打算和旅行業者、郵輪公司合作，提供文宣上郵輪，讓遊客在船上做功課，九份和101很知名，但是基隆有地利之便。
她表示，郵輪業者也反映，基隆夜市很知名，很難得一個夜市離港口這麼近，他們希望做徒步地圖，讓郵輪客下船時按圖索驥到廟口夜市，或到附近店家買伴手禮。
曾姿雯說，昨天5艘郵輪總人數9200名，其中約4000名外籍遊客，日前和台灣觀光協會前往日本大阪參加旅展，基隆攤位展示港口與郵輪為意象，佛手洞、仙洞嚴受到日本人熱烈詢問，未來對國際行銷遊程規劃，日本是目標市場之一。
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