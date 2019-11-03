愛心協會寒冬送暖捐毛毯 助花蓮弱勢戶

2019-11-03 17:59 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ／即時報導



高雄市慈山行善愛心協會長期關懷弱勢家庭，理事長鄭明霖與志工團隊送出600多份的毛毯及浴巾。花蓮市公所主任秘書翁美華代表市公所頒發感謝狀，她說，這批物資已由中低收入戶到現場領取，其餘將轉送給家境貧困獨居老人或弱勢家庭，讓大家感受到社會溫暖及愛心。

花蓮市公所社勞課長蕭子蔚表示，為讓物資可以在最短時間內送出，市公所在收到慈山行善愛心協捐贈物資訊息後，立即郵寄通知單給花蓮市中低收入戶，指定昨天至進豐生活園區領取，社勞課同仁也在場協助發送。

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高雄市慈山行善愛心協會理事長鄭明霖說，去年花蓮0206強震，曾到花蓮賑災，發送物資，這次再度來到花蓮，希望透過花蓮市公所社福公益整合平台管道，將600多份的物資轉送給有需要的家庭，寒冬送暖。