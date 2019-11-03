花蓮新建置339個無線網路熱點 改善部落數位落差

2019-11-03 17:56 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ／即時報導



花蓮縣政府今天宣布，已完成126所縣內國中小寬頻網路建置，位處偏遠的58個部落也建置339個熱點，超過390萬使用人次，相信原民手工藝及農產品可透過網路行銷國際，全世界都能看見花蓮美好文化。

花蓮縣長徐榛蔚、資策會技術總監陳護木及民代，昨晚在「太平洋falifali音樂節」活動中，啟動愛部落i-Tribe，也分享近年兩年推動部落免費戶外無線網路（WiFi）服務計畫成果。為凸顯網路零時差、無距離特性，開通現場同步與卓溪鄉南安部落、豐濱鄉豐富部落連線測試。

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徐榛蔚表示，透過網路連結，縮小花蓮縣城鄉差距，已完成101所小學及25所國中寬頻網路的建置。近年來，縣府非常重視資通訊建置，感謝資策會與中華電信協助，在花蓮縣58個部落建置339個熱點，超過390萬的使用人次，讓部落手工藝及農產品透過網際網路行銷到國際。

她說，透過無線網路的活化，帶動原鄉經濟產業發展、創造就業機會，同步落實在醫療、教育、社會福利服務方面的普及運用。愛部落i-Tribe戶外免費網路，讓部落族人可輕鬆使用Line、FB、IG等社交工具。