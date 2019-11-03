郵輪客見基隆的第一視角 昔日遊民坦腹睡如今開咖啡館
2019-11-03 17:55
聯合報 記者吳淑君
／即時報導
近年郵輪旅客大增，基隆市文化中心臨中正路入口，又是旅客下船後看到基隆市的第一個視角，過去演藝廳一樓對外的大廳，常被遊民占據，或是坦腹而睡，或席地吃東西，讓人觀感不佳，如今不一樣了，這裡變成文創商店、咖啡館及食堂，11月1日開幕，明亮舒適，讓人好想坐下來喝杯咖啡再走。
文化局長陳靜萍說，基隆文化中心於民國69年改建，當年造價8.8億元，鋼構建築，演藝廳燈光音響全是進口，可說是當年最豪華文化中心，基隆文化中心一直是市民們活動聚集的重要場地，默默的在港邊佇立了30多年，充滿許多在地人的回憶。
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年代已久遠的文化中心，已老舊、空間不敷使用，為了配合市港再生標竿及城鎮之心基隆山海城串聯再造計畫，基隆市文化局打造新國門意象，向文化部提出「基隆美術館提升計畫」。
將進行場館動線規劃，提升原有展覽功能，並進行周邊廣場及外牆修整，期望保留市民歷史記憶，同時打造「國際級展演文化中心」。
在整建前，演藝廳一樓對外的大廳，特別規劃了文創商店、咖啡館及食堂，希望吸引國內外郵輪客駐足暫歇，也期待大家對未來文化中心的新風貌能多一點想像。
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