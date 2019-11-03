里山列車奔馳花蓮田野 小朋友認識在地動物

2019-11-03 16:51 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ／即時報導



深受小朋友喜愛、詢問度超高的「里山動物列車2.0」奔馳在花蓮田野間，吸引許多家長帶著小朋友開心搭乘，並搶著跟動物彩繪合照。這列彩繪專車由農委會林務局與交通部台鐵合作，從台北出發一路開到花蓮富里鄉，並結合「穀稻秋聲音樂節」，讓東部民眾可一窺里山動物列車魅力。

花蓮林管處表示，里山列車是一列會移動的生態展覽平台，彩繪次生林、溪流河川、水田濕地、田野聚落4個里山生態系，8節車廂不只車廂外的彩繪吸睛，車廂內也有巧思，讓100多種本土原生的里山動物，躍上車廂內外，車門、天花板、地板都能找到牠們的身影。

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列車透過彩繪展現里山動物風貌、生態習性、棲息環境，讓民眾認識並關注淺山動物及里山生態系，也進而理解林務局的「國土生態保育綠色網路建置計畫」。

里山動物列車皆是從台北到富里來回，行進時間大約5個小時，為讓乘客滿載而歸，花蓮林管處特別在火車上安排環教活動，以九宮格連線問答，答對可獲得里山動物列車筆記本、貼紙、印有代表4個里山生態系的L夾等小禮物。有小朋友獲得L夾後，開心地要求媽媽帶他在每個車廂尋找不同生態系。

另外，第二節車廂特別設計為「神秘車廂」，有許多驚喜等著小朋友挖掘，例如像是坐在窗邊的石虎，傳達里山動物們也期待著有天可以在大地上自由走動；動物疊起的身高表，幫小孩量量身高，也關注里山小動物的成長。小朋友因為石虎長得好可愛搶著拍照，也有小朋友說喜歡食蟹獴、草鴞、山羌、穿山甲 ，邊坐車邊認識里山動物，玩得不亦樂乎。