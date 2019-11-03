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火鍋店肉片「薄到會透光」網友笑翻：小當家都是真的！

影／好噁！年輕人深夜在他人攤位拉屎 店家氣：太缺德

2019-11-03 16:46聯合報 記者羅紹平／即時報導

台東市中華路二段一家燒仙草舖，昨天晚上遭一名年約20來歲男子在攤位地板上拉了兩坨屎，過程都被監視器錄下來，今天中午黃姓女業者準備營業時發現氣炸了，她將影片PO上臉書「台東大小事」，網友譁然，有人批「這跟野狗沒兩樣」。

黃姓女店家說，不認識隨地拉屎的年輕人，未與人結怨，研判當事人可能便意太急，路過她的攤位，就躲到攤位後方，連拉了兩坨屎，但作生意用的折疊桌沾到不屎，且晚上有流浪貓狗誤踩，腳沾了屎，在攤位旁走動，今天早上地板上都好幾處沾屎的貓狗腳印，真的很噁心，雖然主攤位沒影響，但還是害她今天沒心情作生意。

黃姓店家說，這年輕人可能急了，但附近就有便利商店，不懂為何不到超商借廁所，這樣隨地拉屎真的很糟糕，噁心死了，由於太臭了，店員掃完大便，就把掃帚丟了。

黃姓女店家說，警方事後有來關心，也複製的監視畫面，她希望這位年輕人能出面道歉，買一支掃帚還她，她就撤告。有網友批「這跟野狗沒兩樣」、有網友留言「狗還會蓋沙」、「水準超低跟不要臉」，有人好奇「這是哪來的鬼習慣」。

一名年輕可能因內急就在台東市中華路二段一處攤位旁拉屎，讓女店家急炸了。圖／取自臉...
一名年輕可能因內急就在台東市中華路二段一處攤位旁拉屎，讓女店家急炸了。圖／取自臉書台東大小事
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一名年輕可能因內急就在台東市中華路二段一處攤位旁拉屎，讓女店家急炸了。圖／取自臉...
一名年輕可能因內急就在台東市中華路二段一處攤位旁拉屎，讓女店家急炸了。圖／取自臉書台東大小事
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一名年輕可能因內急就在台東市中華路二段一處攤位旁拉屎，讓女店家急炸了。圖／取自臉...
一名年輕可能因內急就在台東市中華路二段一處攤位旁拉屎，讓女店家急炸了。圖／取自臉書台東大小事
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一名年輕可能因內急就在台東市中華路二段一處攤位旁拉屎，讓女店家急炸了。圖／取自臉...
一名年輕可能因內急就在台東市中華路二段一處攤位旁拉屎，讓女店家急炸了。圖／取自臉書台東大小事
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