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年平均遊客量135萬人次 花蓮鯉魚潭要蓋觀光旅館

2019-11-03 14:55聯合報 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮鯉魚潭近年每到夏天都會舉辦紅面鴨一系列活動，平時也有遊客騎單車環潭、從事水上活動，近3年平均遊客量有135萬人次，但周遭沒有觀光旅館。為留住旅客，花東縱谷國家風景區管理處公告「鯉魚潭觀光旅館新建營運移轉案」招商，開發面積約1254坪，由業者投資興建四星級以上觀光旅館。

花東縱管處表示，旅館基地在潭北商業區，全案委託專業機構以民間參與角度檢視及評估，基地環境具備開發為星級觀光旅館條件，希望考量觀光發展需求、最佳土地使用效益，引入低碳、深度體驗遊憩機能，並經位於鯉魚潭的池南部落會議同意興建。

花東縱管處秘書伍哲宏說，鯉魚潭除有許多觀光活動外，春夏之際夜間可以看到螢火蟲，十分適合騎單車或健行環潭，能露營烤肉享受野營的樂趣，旁邊池南部落還有DIY、生態解說等；縱管處也施作無障礙空間，碼頭也有許多小船及動力艇，吸引許多遊客觀光。

伍哲宏指出，鯉魚潭周遭雖然有民宿，但沒有觀光旅館，經過財務分析後，相信旅館有一定客源；為保留自然景觀，縱管處定調為旅館適度開發，不破壞鯉魚潭風景，初步規畫房間為100多間，希望藉此帶動鯉魚潭觀光商機。

縱管處表示，鯉魚潭觀光資源與遊憩活動相當豐沛，將由民間機構投資興建營運四星級以上觀光旅館，提供住宿、會議、餐飲、商店、旅遊資訊、自行車租賃等相關服務，並配合發展水域文化藝術展演等活動。

鯉魚潭觀光旅館公告招商說明會於11月6日下午2時，在觀光局旅遊服務中心1樓舉辦，招商時間即日起至12月31日止，歡迎各相關業界踴躍參與。

花東縱谷國家風景區管理處公告「鯉魚潭觀光旅館新建營運移轉案」招商，由業者投資興建...
花東縱谷國家風景區管理處公告「鯉魚潭觀光旅館新建營運移轉案」招商，由業者投資興建四星級以上觀光旅館。圖／花東縱谷國家風景區管理處提供
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花蓮鯉魚潭觀光旅館開發面積約1254坪，圖為示意圖。圖／花東縱谷國家風景區管理處...
花蓮鯉魚潭觀光旅館開發面積約1254坪，圖為示意圖。圖／花東縱谷國家風景區管理處提供
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