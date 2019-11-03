基隆港「5輪會」如何留客在地消費 觀銷處長提解方

2019-11-03 13:16 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ／基隆即時報導



世界號、歌詩達新浪漫號、威士特丹、寶瓶星號以及中遠之星，今天同時出現在基隆港，基隆港再現5輪會，各秘境湧入人潮看大船入港，日前基隆市商業總會理事長鄭錦洲，建議市府設法將郵輪客留在基隆在地消費，刺激基隆商機，不要一下船全被載走，基市府觀光及城市行銷處長曾姿雯提出3解方。

基隆市商業總會理事長鄭錦洲說，郵輪每年帶來上百萬人次，應把遊客留在基隆消費，十分之一也好，對基隆商業會有不小的幫忙。

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基市府觀光及城市行銷處長曾姿雯，上午到海洋廣場拍照，記錄5輪會，她受訪時提出，今天基隆港有5輪會，很特別，雖然細雨紛飛，還是非常浪漫，基隆很有歷史感，是個人文豐富的地方，她歡迎大家來基隆玩。

今年預計有590艘次郵輪來，帶來106萬人次，比去年大幅成長，把遊客留下來在地消費，不僅是商業會的期待，也是基隆市府，店家的期待。

曾姿雯說，最近他們做了很多討論，希望加強和港務公司的合作，以後郵輪來的時候，讓伴手禮業者可以來展售，對於在地產值有幫助。

另外，遊客下船提供文宣和諮詢外，他們打算和旅行業者，郵輪公司合作，提供文宣上郵輪，讓遊客在船上做功課，到基隆可以去那裡吃好吃的，買好吃的，好玩的地方，九份和101很知名，但是基隆有地利之便，可及性，他們會做更多的努力。

郵輪業者也反映，基隆夜市很知名，很難得一個夜市離港口這麼近，他們希望做出徒步地圖，讓郵輪客下船時，按圖索驥到廣口夜市，或到附近店家買到伴手禮。