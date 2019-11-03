2019康軒台東超級鐵人賽 從拂曉拚到深夜
2019-11-03 11:36
聯合報 記者羅紹平
／台東即時報導
由康軒集團冠名贊助的2019康軒盃台東超級鐵人三項賽，其中226公里賽事從2日清晨6點鳴槍起跑，直到昨天深夜11點「關門」，賴錦源以9小時50分28秒79在男子總排名稱王，陳玉玲以12小時32分29秒29在女子總排名封后。
2019康軒盃台東超級鐵人三項賽預定今天中午12點在台東市娜路彎酒店舉行頒獎典禮與慶功宴。負責承辦的台東縣超級鐵人三項委員會主委王臨哲表示，今年賽事有51.5公里、113公里、226公里等多個組別，吸引來自全台各地鐵人賽愛好者約1600人報名。
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台東縣超級鐵人三項委員會指出，超級鐵人226公里賽事共有男女好手221人報名，賽事時間限制為17小時，從昨天清晨6時鳴槍起跑，到晚上11點關門，游泳3.8公里、自行車180公里、跑42.2公里，多數選手均完成賽事，包括冠名贊助賽事，今年62歲的康軒集團董事長李萬吉也以14小時59分12秒完賽。
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