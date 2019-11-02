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南方澳斷橋後交通恐打結 「假日攔截」是否可行

2019-11-02 21:55聯合報 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭南方澳道路狹窄且腹地不足，跨港大橋斷裂後，交通動線上無法繞漁港一圈，在豆腐岬端形成斷點。交通部決定整頓南方澳經常打結的交通，不排除提供用地設停車場或興建轉運站，漁港外的停車位足夠後，也可進一步研議能否試辦「假日攔截」，遊客改搭接駁車進入。

所謂 「假日攔截」是把假日外地來的小客車，停在南方澳港區入口，再以小巴等接駁車載客進入，整個南方澳就像一座「園區」，有助於解決塞車問題，以前就曾有此構想，但因漁港外的停車場不夠，且港區內商家反對而作罷；斷橋發生後，原本可以繞行南方澳一圈的環狀交通，如今出現斷點，車輛進入南方澳後必須回頭，對於假日塞車問題恐更雪上加霜。

南方澳漁港的發展腹地不足，但進入南方澳兩側及蘇澳港都有不少交通部及台灣港務公司閒置土地，地方積極爭取闢建停車場或做為南方澳轉運站，目前交通部態度也傾向同意釋出部分土地，同時要增建人行徒步區。

一旦停車空間足夠，就可以考慮規研議「假日攔截」，藉由配套措施以要求一些小客車不要進入，例如漁港外的停車場不收費、進入漁港內的停車場要收費；加開免費小巴接駁車，在南方澳港區道路長約2公里的路段，隨時方便遊客進入港區後上下車，把南方澳變成一座「園區」，避免車多打結，也讓遊憩品質更好。

蘇澳鎮長李明哲表示，構想不錯，但「假日攔截」要有配套，以說服做生意的商家；文史工作者廖大慶贊同攔截作法，甚至認為南方澳媽祖廟遠近知名，如果進香陣頭的遊覽車停在外面，陣頭走演幾百公尺到廟宇，以宗教文化可吸引國內外遊客；蘇澳區漁會理事長蔡源龍也不反對，趁此機會爭取更多停車空間，重新振興南方澳。

南方澳斷橋發生後，原本可以繞行漁港一圈的環狀交通，如今出現斷點，致使車輛進入南方...
南方澳斷橋發生後，原本可以繞行漁港一圈的環狀交通，如今出現斷點，致使車輛進入南方澳後必須回頭，一進一出的車輛可能都塞在市區。本報資料照
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停車場蘇澳塞車

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